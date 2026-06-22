Meteorología confirma que seguirá el frío: ¿mínimas de cuántos grados esta semana?

Para los amaneceres del martes 23 al viernes 26 se prevén temperaturas entre 1 y 5 °C, según la DMH.

Este frío se concentraría principalmente sobre el centro, sur y sureste de la región Oriental, así como también al suroeste y oeste del Chaco.

Incluso, por las mencionadas condiciones tampoco se descarta la ocurrencia de escarchas o heladas puntuales. “Con el ingreso de una masa de aire frío, se pronostica un descenso importante de la temperatura durante los próximos días”, detalla la DMH en su boletín especial.

Las mínimas más bajas esta semana

Asimismo, las temperaturas mínimas más bajas de la semana se registrarán los miércoles 24 y jueves 25, mientras que durante los próximos días predominarían vientos del sur y la escasa formación de nubosidad en gran parte del país. El boletín completo es el siguiente:

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