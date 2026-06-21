Gastronomía

Platos reconfortantes para días fríos: una sopa, un estofado y un sabroso risotto

Prepará platos calentitos y reconfortantes para disfrutar en familia. Estos sabores hogareños te van a encantar. Aprendé a preparar una sabrosa sopa de lentejas con chorizo, un suculento estofado al vino tinto y el más rico risotto de hongos.

Por ABC Color
21 de junio de 2026 a la - 01:00
Plato caliente ideal para días fríos.
Plato caliente ideal para días fríos.Shutterstock

Cómo hacer sopa de lentejas con chorizo

Sopa de lentejas con chorizos.
Sopa de lentejas con chorizos.

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Sopa de lentejas con chorizo

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 2 tazas de lentejas
  • 8 tazas de caldo de pollo
  • 2 chorizos
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 2 zanahorias
  • 2 tallos de apio
  • 2 tomates
  • 1 hoja de laurel
  • 1 cucharadita de comino molido
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 cucharadita de sal
  • media cucharadita de pimienta negra

Elaboración paso a paso

  1. Enjuagar las lentejas bajo agua fría hasta que el agua salga clara.
  2. Cortar el chorizo en rodajas de 1 centímetro.
  3. Picar la cebolla, los dientes de ajo, la zanahoria, el apio y el tomate.
  4. Calentar el aceite de oliva en una olla a fuego medio.
  5. Dorar el chorizo durante 4 minutos y remover para que suelte grasa.
  6. Añadir la cebolla, el ajo, la zanahoria y el apio y cocinar durante 6 minutos.
  7. Incorporar el tomate, el comino y el pimentón dulce y cocinar durante 2 minutos.
  8. Agregar las lentejas, el caldo de pollo y la hoja de laurel y mezclar.
  9. Llevar a ebullición, bajar a fuego medio-bajo y cocinar durante 30 minutos o hasta que las lentejas estén tiernas.
  10. Ajustar con la sal y la pimienta negra y cocinar durante 2 minutos.
  11. Reposar durante 5 minutos y servir.

Cómo hacer estofado de carne al vino tinto

Estofado de carne.
Estofado de carne.

Estofado de carne al vino tinto

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 800 gramos de carne de res para estofado
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cebolla
  • 2 zanahorias
  • 2 tallos de apio
  • 3 dientes de ajo
  • 2 cucharadas de pasta de tomate
  • 2 cucharadas de harina de trigo
  • 2 tazas de vino tinto
  • 2 tazas de caldo de res
  • 1 hoja de laurel
  • 1 cucharadita de tomillo seco
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de pimienta negra
  • 2 tazas de champiñones
  • 1 cucharada de manteca
  • 1 cucharada de perejil picado

Elaboración paso a paso

  1. Cortar la carne en cubos de 3 centímetros y secar con papel de cocina.
  2. Sazonar la carne con 1 cucharadita de sal y 1 cucharadita de pimienta.
  3. Calentar 2 cucharadas de aceite en una olla pesada a fuego medio-alto.
  4. Dorar la carne en tandas durante 6 a 8 minutos y retirar a un plato.
  5. Picar la cebolla, zanahorias, apio y ajo.
  6. Sofreír las verduras en la misma olla durante 6 a 8 minutos hasta ablandar.
  7. Incorporar 2 cucharadas de pasta de tomate y 2 cucharadas de harina y cocinar 2 minutos.
  8. Verter 2 tazas de vino tinto, raspar el fondo y hervir 3 a 5 minutos.
  9. Añadir 2 tazas de caldo de res, la hoja de laurel y 1 cucharadita de tomillo seco, devolver la carne y llevar a hervor suave.
  10. Cocinar tapado a fuego bajo durante 1 hora y 30 minutos, removiendo de vez en cuando.
  11. Cortar 2 tazas de champiñones y saltear con 1 cucharada de manteca durante 5 a 7 minutos.
  12. Incorporar los champiñones y cocinar 10 minutos más, ajustar sal y servir con 1 cucharada de perejil picado por encima.

Cómo hacer risotto de hongos

Risotto de hongos.
Risotto de hongos.

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Risotto de hongos

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 2 tazas de arroz arborio
  • 1 taza de vino blanco
  • 4 tazas de caldo de verduras
  • 2 tazas de hongos
  • 1 taza de queso parmesano rallado
  • 2 cucharadas de manteca
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de pimienta negra
  • 2 cucharadas de perejil

Elaboración paso a paso

  1. Calentar 4 tazas de caldo de verduras a fuego bajo y mantenerlo caliente.
  2. Cortar la cebolla en cubos pequeños y picar el ajo.
  3. Limpiar y rebanar 2 tazas de hongos.
  4. Calentar 2 cucharadas de aceite de oliva en una olla a fuego medio.
  5. Sofreír la cebolla y ajo durante 3 minutos.
  6. Agregar 2 tazas de hongos y cocinar durante 5 minutos.
  7. Incorporar 2 tazas de arroz arborio y tostar durante 2 minutos.
  8. Verter 1 taza de vino blanco y cocinar hasta que se evapore casi por completo.
  9. Añadir 1 taza de caldo de verduras caliente y remover hasta que se absorba.
  10. Repetir la adición de caldo de verduras de 1 taza en 1 taza, removiendo, durante 18 minutos o hasta que el arroz quede cremoso y al dente.
  11. Sazonar con 1 cucharadita de sal y 1 cucharadita de pimienta negra.
  12. Retirar del fuego e incorporar 2 cucharadas de manteca y 1 taza de queso parmesano rallado.
  13. Mezclar hasta lograr una textura cremosa y servir con 2 cucharadas de perejil.