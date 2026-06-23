Meteorología: semana de frío intenso en Paraguay, con mínimas de hasta 4 grados

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a fresca con cielos parcialmente nublados y vientos del sur, sin mucha probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas durante los próximos días.

Se esperan condiciones similarmente estables durante lo que resta de la semana en Paraguay.

Mientras tanto, el ambiente se mantiene muy frío luego del importante descenso de temperatura registrado durante el fin de semana largo.

Mínimas de hasta 3 grados hoy

Este martes, Asunción registraba una temperatura de 8 grados centígrados antes del amanecer y se espera una máxima de 16 grados. Las mínimas serían de hasta 3 grados en zonas del sur del país como Encarnación.

Ciudad Temperatura mínima del martes Temperatura máxima del martes Concepción 8 °C 17 °C San Pedro 7 °C 16 °C Caacupé 6 °C 15 °C Villarrica 5 °C 14 °C Coronel Oviedo 6 °C 15 °C Caazapá 5 °C 15 °C Encarnación 3 °C 14 °C San Juan Bautista 4 °C 14 °C Paraguarí 5 °C 15 °C Ciudad del Este 7 °C 14 °C Asunción 6 °C 16 °C Pilar 4 °C 15 °C Pedro Juan Caballero 8 °C 12 °C Salto del Guairá 8 °C 14 ºC Pozo Colorado 5 °C 17 °C Fuerte Olimpo 12 °C 15 °C

Las mínimas durante los próximos días serían aún más bajas y llegarían a 5 grados mañana, miércoles; 4 grados el jueves y 5 el viernes. El sábado habría un aumento de la temperatura, con una máxima de 22 grados y una mínima de 13 en la capital.