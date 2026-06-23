Itapúa: bajas temperaturas con escarchas pueden llegar esta semana y afectar cultivos

Este martes 23 de junio amaneció con un descenso importante de la temperatura, con registros de 2,9 °C en el distrito de General Artigas, siendo el punto más gélido del país, según los registros de la Red de Estaciones Meteorológicas Automáticas de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

Otros registros más importantes se dieron en Hohenau (3,3 °C), San Rafael del Paraná (4,3 °C), Edelira (4,6 °C), Trinidad (5,8 °C) y Encarnación (6,2 °C). El pronóstico de la DMH indica que los próximos días se esperan temperaturas de hasta 1 °C.

A pesar de las bajas temperaturas, no se registraron escarchas importantes, sino puntuales en ciertas zonas del departamento.

El secretario de Producción Agropecuaria de la Gobernación de Itapúa, ingeniero Gabriel Paniagua, manifestó que no se registraron afectaciones, pero advirtió que los próximos días se pueden presentar escarchas y heladas en la región.

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¿Por qué no hubo escarchas?

Paniagua explicó que, gracias a las lluvias registradas ayer en gran parte del departamento, el ambiente se mantuvo húmedo, por lo que no se dieron las condiciones para las escarchas.

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Si bien las heladas meteorológicas se dan con temperaturas que lleguen a 0 °C, en algunos sectores la sensación térmica está por debajo de la temperatura ambiente. Es decir, con temperaturas de hasta 4 °C pueden haber heladas agronómicas que generen afectación a cultivos susceptibles a bajas temperaturas.

Esto depende del nivel de humedad; cuando el aire está muy seco, la temperatura hasta 1,5 metros del suelo desciende por debajo de la que se registra en el ambiente; en consecuencia, las hortalizas o cultivos pueden registrar congelación.

En los próximos días, con la falta de lluvias y temperaturas más bajas, se pueden dar las condiciones para que se produzcan heladas o escarchas que terminen afectando a cultivos. Entre las plantaciones que pueden ser afectadas, Paniagua citó a las hortalizas principalmente, que son cultivadas a cielo abierto.

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¿Qué se puede hacer?

El ingeniero explicó que algunos productores realizan fogatas alrededor de los cultivos o animales para evitar el descenso abrupto de la temperatura en las zonas bajas. También indicó que existen mallas antiheladas que protegen los cultivos.

Otra recomendación es que se realicen riegos a primeras horas del día para mantener el ambiente húmedo en los cultivos, y evitar la congelación de las hortalizas cuando se den temperaturas superiores a 0 °C en el ambiente.

El secretario de la Gobernación recomendó a los productores tener en cuenta las variedades de semillas que son resistentes al frío a la hora de realizar cultivos en temporada de invierno, para evitar afectaciones y pérdidas.

En contrapartida, indicó que el clima fue favorable para el cultivo de cítricos en el departamento. Indicó que esta temporada hay una gran producción y que en la zona del noreste está creciendo la demanda de estos cultivos frutales.

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Descenso de temperatura

Según el pronóstico extendido de la DMH, para el miércoles 24 se espera en Encarnación un ambiente frío a fresco, cielo despejado, vientos del sureste y posibles escarchas. Las temperaturas oscilarían entre 2 °C y 14 °C.

Para el jueves 25, también se espera un ambiente frío a fresco, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste y posibles escarchas. Las temperaturas serían de 2 °C como mínima y 16 °C como máxima.