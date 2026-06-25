Meteorología revela dónde se registró más frío hoy y esta fue la mínima

A criterio de la DMH, la tendencia de las temperaturas bajas se mantienen “firme” a nivel país. Por ejemplo, ayer la mínima más baja a nivel país fue de -1.4°C en el departamento de Boquerón.

La cifra no fue superada este jueves, aunque sí volvió a situarse por debajo de los 0°C, específicamente en el departamento de Itapúa.

Según los registros, fue en Hohenau donde hoy se registró una mínima de -0.4°C, la más baja de este jueves.

Aumento de la temperatura

Según el pronóstico extendido de Meteorología, mañana aún se mantendría el frío a lo largo del territorio nacional y recién para el sábado se espera un aumento de la temperatura, aunque también lluvias a nivel país.

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