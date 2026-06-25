Clima
25 de junio de 2026 a la - 14:40

Meteorología revela dónde se registró más frío hoy y esta fue la mínima

Primer plano de hierba cubierta de escarcha en un entorno natural y sereno.
Imagen ilustrativa: escarcha en un tranquilo amanecer en Itapúa.Sergio González

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) publicó dónde se registró la temperatura más baja este jueves. Al igual que ayer, la mínima de hoy volvió a ser por debajo de los 0°C.

Por ABC Color

A criterio de la DMH, la tendencia de las temperaturas bajas se mantienen “firme” a nivel país. Por ejemplo, ayer la mínima más baja a nivel país fue de -1.4°C en el departamento de Boquerón.

La cifra no fue superada este jueves, aunque sí volvió a situarse por debajo de los 0°C, específicamente en el departamento de Itapúa.

Según los registros, fue en Hohenau donde hoy se registró una mínima de -0.4°C, la más baja de este jueves.

La temperatura más baja registrada hoy, jueves.
La temperatura más baja registrada hoy, jueves.

Aumento de la temperatura

Según el pronóstico extendido de Meteorología, mañana aún se mantendría el frío a lo largo del territorio nacional y recién para el sábado se espera un aumento de la temperatura, aunque también lluvias a nivel país.

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