Frío y fiestas de San Juan: instan a reforzar cuidados ante aumento de cuadros respiratorios

El doctor Federico Schroeder, director de la Décima Región Sanitaria (Alto Paraná), habló de la importancia de extremar cuidados, sobre todo en niños o los que forman parte del grupo de riesgo, durante las fiestas de San Juan.

“El abrigo es fundamental, especialmente en extremidades como manos, pies y cuello, que son las partes más expuestas al frío”, explicó el profesional.

Asimismo, recomendó moderar el consumo de alimentos pesados característicos de estas festividades, mantener una adecuada hidratación y tomar precauciones en el uso de sistemas de calefacción en los hogares. En ese sentido, indicó que estos equipos deben utilizarse solo por períodos breves para ambientar los ambientes y luego apagarse, ya que pueden provocar sequedad en las vías respiratorias superiores.

También advirtió sobre el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono en casos de uso de braseros u otros sistemas de calefacción en espacios cerrados.

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Incremento de consultas

Schroeder alertó además sobre el aumento de enfermedades virales en circulación. Dijo que ayer se registraron 70 consultas pediátricas en el Hospital Regional de Ciudad del Este, de las cuales 59 correspondieron a cuadros respiratorios.

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El especialista explicó que este tipo de patologías suele prolongarse entre 7 y 10 días y, en algunos casos, puede derivar en complicaciones bacterianas. Por ello, recomendó acudir a consulta médica ante síntomas persistentes, como tos que interfiere con el sueño o la alimentación, a fin de evitar cuadros más graves como neumonías.

Insiste en la inmunización

En cuanto a la vacunación contra la influenza, recordó que las dosis están disponibles en hospitales regionales, distritales, unidades de salud familiar y centros asistenciales, en el horario de 07:00 a 16:00.

Indicó además que la única contraindicación es la presencia de fiebre al momento de la aplicación.

Schroeder informó que actualmente el sistema de salud del décimo departamento cuenta con más de 110.000 dosis disponibles, e instó a la población a acudir a los centros de vacunación, especialmente los grupos de riesgo.