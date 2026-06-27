Meteorología: cuatro departamentos de Paraguay en alerta por tormentas

Poco antes de las 19:30 de este sábado, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta ante la posibilidad de que “fenómenos de tiempo severo” afecten a algunas zonas de Paraguay durante las próximas horas de la noche.

“Núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura, no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma puntual”, reza el aviso.

El boletín vaticina lluvias y tormentas eléctricas “moderadas a fuertes” que podrían afectar directamente a cuatro departamentos del este y sureste del país: Caazapá, Itapúa, Alto Paraná y Canindeyú.

Lea más: Frío en Paraguay: ¿cuál fue la temperatura más baja registrada el viernes?

El pronóstico extendido de la Dirección de Meteorología indica que las precipitaciones y tormentas continuarían mañana, domingo, y se extenderían a la mayor parte del país, incluyendo a Asunción.