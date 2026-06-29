Meteorología: frío y lluvia marcan el inicio de la semana en Paraguay

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca con cielos mayormente nublados, vientos del sur y lluvias dispersas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Las condiciones del tiempo se mantendrían similares mañana, martes, mientras que el miércoles se esperan también ocasionales tormentas eléctricas. El clima comenzaría a normalizarse recién el viernes.

El ambiente se mantiene fresco en Paraguay y se esperan temperaturas mínimas de 13 grados centígrados en Asunción, 15 en Ciudad del Este, 9 en Encarnación y hasta 19 en el Chaco, con máximas entre 16 y 26 grados.

Ciudad Temperatura mínima del lunes Temperatura máxima del lunes Concepción 16 °C 19 °C San Pedro 15 °C 18 °C Caacupé 13 °C 17 °C Villarrica 13 °C 17 °C Coronel Oviedo 14 °C 17 °C Caazapá 11 °C 17 °C Encarnación 9 °C 16 °C San Juan Bautista 9 °C 17 °C Paraguarí 13 °C 17 °C Ciudad del Este 15 °C 20 °C Asunción 13 °C 17 °C Pilar 9 °C 17 °C Pedro Juan Caballero 16 °C 26 °C Salto del Guairá 15 °C 23 ºC Pozo Colorado 16 °C 18 °C Fuerte Olimpo 19 °C 26 °C Mariscal Estigarribia 15 °C 18 °C

No se esperan cambios importantes en la temperatura mañana o durante los próximos días. Sin embargo, los índices podrían bajar desde el viernes.