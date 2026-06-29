Clima
29 de junio de 2026 a la - 05:25

Meteorología: frío y lluvia marcan el inicio de la semana en Paraguay

Persona de espaldas con camiseta negra inspecciona vehículo volcado. Camioneta policial con luces encendidas en un día lluvioso.
Las lluvias continuarían durante casi toda la semana.Fernando Romero

Las condiciones de fresco y ambiente lluvioso que predominaron en Paraguay durante el fin de semana se extenderían a este lunes y a los próximos días.

Por ABC Color

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca con cielos mayormente nublados, vientos del sur y lluvias dispersas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Las condiciones del tiempo se mantendrían similares mañana, martes, mientras que el miércoles se esperan también ocasionales tormentas eléctricas. El clima comenzaría a normalizarse recién el viernes.

El ambiente se mantiene fresco en Paraguay y se esperan temperaturas mínimas de 13 grados centígrados en Asunción, 15 en Ciudad del Este, 9 en Encarnación y hasta 19 en el Chaco, con máximas entre 16 y 26 grados.

CiudadTemperatura mínima del lunesTemperatura máxima del lunes

Concepción

16 °C

19 °C

San Pedro

15 °C

18 °C

Caacupé

13 °C

17 °C

Villarrica

13 °C

17 °C

Coronel Oviedo

14 °C

17 °C

Caazapá

11 °C

17 °C

Encarnación

9 °C

16 °C

San Juan Bautista

9 °C

17 °C

Paraguarí

13 °C

17 °C

Ciudad del Este

15 °C

20 °C

Asunción

13 °C

17 °C

Pilar

9 °C

17 °C

Pedro Juan Caballero

16 °C

26 °C

Salto del Guairá

15 °C

23 ºC

Pozo Colorado

16 °C

18 °C

Fuerte Olimpo

19 °C

26 °C

Mariscal Estigarribia

15 °C

18 °C

No se esperan cambios importantes en la temperatura mañana o durante los próximos días. Sin embargo, los índices podrían bajar desde el viernes.