Meteorología: frío y lluvia marcan el inicio de la semana en Paraguay

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca con cielos mayormente nublados, vientos del sur y lluvias dispersas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.
Las condiciones del tiempo se mantendrían similares mañana, martes, mientras que el miércoles se esperan también ocasionales tormentas eléctricas. El clima comenzaría a normalizarse recién el viernes.
El ambiente se mantiene fresco en Paraguay y se esperan temperaturas mínimas de 13 grados centígrados en Asunción, 15 en Ciudad del Este, 9 en Encarnación y hasta 19 en el Chaco, con máximas entre 16 y 26 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del lunes
|Temperatura máxima del lunes
Concepción
16 °C
19 °C
San Pedro
15 °C
18 °C
Caacupé
13 °C
17 °C
Villarrica
13 °C
17 °C
Coronel Oviedo
14 °C
17 °C
Caazapá
11 °C
17 °C
Encarnación
9 °C
16 °C
San Juan Bautista
9 °C
17 °C
Paraguarí
13 °C
17 °C
Ciudad del Este
15 °C
20 °C
Asunción
13 °C
17 °C
Pilar
9 °C
17 °C
Pedro Juan Caballero
16 °C
26 °C
Salto del Guairá
15 °C
23 ºC
Pozo Colorado
16 °C
18 °C
Fuerte Olimpo
19 °C
26 °C
Mariscal Estigarribia
15 °C
18 °C
No se esperan cambios importantes en la temperatura mañana o durante los próximos días. Sin embargo, los índices podrían bajar desde el viernes.