¿Lloverá durante Paraguay vs. Alemania? Este es el pronóstico de Meteorología

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) anticipa condiciones frescas y un ambiente mayormente nublado para las 17:30, horario de inicio del partido entre la Selección Paraguaya y Alemania por la Copa Mundial 2026.

El pronosticador Alejandro Coronel explicó que, en cuanto a lluvias, “lo más significativo” ya ocurrió durante el fin de semana.

Sin embargo, señaló que el cielo continuará cubierto y persistirá la probabilidad de lloviznas o lluvias dispersas durante la tarde.

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Paraguay vs. Alemania: ¿lluvias y descenso de temperatura?

Coronel indicó que el momento de mayor probabilidad de precipitaciones coincidiría con el atardecer, aunque refirió que no se espera que sean de importante intensidad.

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“Cuando está atardeciendo es la hora que podemos tener estas lloviznas, pero la buena noticia es que no serán lluvias fuertes”, declaró.

En cuanto a la temperatura, precisó que no se espera un descenso importante durante el partido y que los valores rondarán los 15 °C.

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Pronóstico para el resto de la semana

El especialista señaló que estas condiciones se mantendrían durante gran parte de la semana, con alternancia entre períodos de nubosidad y momentos de sol.

Además, adelantó que el miércoles se prevé el ingreso de una nueva masa de aire frío, lo que podría favorecer un aumento de la nubosidad y la ocurrencia de lluvias más copiosas.

También indicó que entre el viernes y el sábado se espera un nuevo descenso de la temperatura.