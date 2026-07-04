Clima
04 de julio de 2026 a la - 14:04

¿Dónde subió y bajó el nivel del río Paraguay este sábado?

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Una lancha en el río Paraguay. (Imagen de archivo)Marta Escurra

Aunque en la mayoría de sus puntos de control el río Paraguay no tuvo grandes cambios en el nivel de sus aguas entre ayer y hoy, en una parte de la cuenca baja el río sí subió considerablemente, en casi 20 centímetros.

Por ABC Color

Según los últimos datos publicados por la Dirección de Meteorología e Hidrología, el río Paraguay mantuvo estable su nivel en la mayor parte de su extensión, aunque sí registró un aumento importante en un punto en el sur del país.

Los datos correspondientes a este sábado indican que el nivel del río subió hoy 19 centímetros en Humaitá, donde la altura actual del río es de 3,88 metros.

En Asunción el río Paraguay bajó un centímetro en comparación con el nivel que tenía ayer, viernes, y se ubica a una altura de 2,53 metros.

Variación del río Paraguay este sábado

El río solo ganó altura en otros dos puntos en la cuenca baja con relación a las cifras de ayer: Alberdi, donde creció dos centímetros; y Pilar, donde subió seis centímetros.

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En contraste, el río bajó entre uno y tres centímetros en Fuerte Olimpo, Concepción, Rosario, Puerto Antequera y Villeta.

El nivel del río de mantuvo sin cambios desde ayer en Bahía Negra, Vallemí e Itá Enramada.