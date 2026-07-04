¿Dónde subió y bajó el nivel del río Paraguay este sábado?

Según los últimos datos publicados por la Dirección de Meteorología e Hidrología, el río Paraguay mantuvo estable su nivel en la mayor parte de su extensión, aunque sí registró un aumento importante en un punto en el sur del país.

Los datos correspondientes a este sábado indican que el nivel del río subió hoy 19 centímetros en Humaitá, donde la altura actual del río es de 3,88 metros.

En Asunción el río Paraguay bajó un centímetro en comparación con el nivel que tenía ayer, viernes, y se ubica a una altura de 2,53 metros.

Variación del río Paraguay este sábado

El río solo ganó altura en otros dos puntos en la cuenca baja con relación a las cifras de ayer: Alberdi, donde creció dos centímetros; y Pilar, donde subió seis centímetros.

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En contraste, el río bajó entre uno y tres centímetros en Fuerte Olimpo, Concepción, Rosario, Puerto Antequera y Villeta.

El nivel del río de mantuvo sin cambios desde ayer en Bahía Negra, Vallemí e Itá Enramada.