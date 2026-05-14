Río Paraguay: ¿tendremos inundaciones este año?

El río Paraguay muestra actualmente una recuperación importante en sus niveles, especialmente en la cuenca media y media baja, impulsada por las lluvias registradas durante las últimas semanas.

El ingeniero Benjamín Martínez, jefe de Dragado de la Gerencia de Navegación, detalló que el hidrómetro del puerto de Asunción amaneció este jueves con un nivel de 3,28 metros. Señaló que esta cifra lleva estacionada dos días y representa un escenario mucho más favorable en comparación con los niveles cercanos al cero registrados a inicios de este año.

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Navegación en condiciones óptimas durante este trimestre

Martínez aseguró que actualmente el nivel del río permite una navegación sin inconvenientes y que se espera estabilidad durante los próximos meses. “Ahora tenemos realmente niveles óptimos. Se espera que continúe así todo este trimestre, ya no va a bajar a esos niveles tan catastróficos que tuvimos a inicio de año”, sostuvo.

Sin embargo, aclaró que la situación en la cuenca alta del río Paraguay, especialmente en zonas como Puerto Cáceres, vuelve a mostrar descensos importantes. De acuerdo con el técnico, allí se registran reducciones de entre 15 y 20 centímetros por día, acumulando una pérdida de aproximadamente 1,5 metros de agua en dos semanas.

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Ese comportamiento es uno de los indicadores que hacen prever una eventual nueva bajante en los meses de agosto o septiembre, aunque sin alcanzar extremos críticos. “No se espera que baje a niveles cercanos al cero como tuvimos a inicio de año”, remarcó.

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Aumentos hacia finales del 2026

El jefe de Dragado también señaló que los pronósticos climáticos apuntan a un posible fenómeno El Niño hacia finales de este año, debido al aumento de la temperatura del océano Pacífico.

No obstante, recordó que la presencia de este fenómeno no garantiza automáticamente mayores niveles en el río Paraguay. Como antecedente, mencionó que en 2024, pese a un evento de El Niño, las lluvias se concentraron principalmente en la cuenca del río Paraná, generando severas inundaciones en el sur de Brasil, pero sin un alivio significativo para el río Paraguay.

Actualización de parámetros de alerta

En cuanto a posibles crecidas, Martínez afirmó que Paraguay todavía está lejos de niveles de alerta por inundaciones en zonas ribereñas.

Detalló que actualmente la referencia oficial publicada por la Dirección de Meteorología e Hidrología establece una alerta en 4,50 metros para el puerto de Asunción.

Sin embargo, adelantó que esos parámetros serán revisados junto con instituciones técnicas, ya que cinco años de aguas bajas modificaron aspectos del lecho del río y las zonas costeras. “Hoy con esos niveles aún no vamos a tener inundaciones. Deberían estar más cercanos a seis metros para decir que entramos en alerta”, concluyó.