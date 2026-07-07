Clima
07 de julio de 2026 a la - 16:22

Zonas del país donde mañana la temperatura mínima será de 4 °C

Funcionarias de un local de venta de hamburguesas sobre la avenida Artigas intentar guarecerse del frío esta madrugada.
Empleados de un local de venta de hamburguesas sobre la avenida Artigas de Asunción intenta guarecerse del frío.Fernando Romero, ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología prevé temperaturas muy bajas en las primeras horas de este miércoles. En esta nota te contamos cuáles serán las localidades del centro y sur de la Región Oriental que registrarán las mínimas más extremas del país.

Por ABC Color

El invierno se hace sentir con fuerza en Paraguay y según el último reporte de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), el amanecer de este miércoles 8 de julio volverá a estar marcado por un ambiente frío a fresco en gran parte del territorio nacional, con vientos variables que luego rotarán al noreste.

Si estás planeando tu rutina de la mañana o te toca salir temprano para el trabajo o el colegio, te contamos cuáles serán las zonas que registrarán las temperaturas más bajas del país.

El mapa del frío: las zonas con las mínimas más bajas

El sur y el centro de la Región Oriental, además de la capital del país, tendrán las mínimas más bajas en las primeras horas del miércoles. El termómetro bajará hasta los 4 °C en los siguientes puntos:

  • Asunción y el área metropolitana: se espera una mínima de 4 °C, con cielo parcialmente nublado. Sin embargo, la tarde se tornará más agradable con una máxima estimada en 20 °C.
  • Encarnación: la capital de Itapúa registrará una mínima de 4 °C y una máxima de 18 °C, con un cielo escasamente nublado.
  • Caazapá: otra localidad del sur que sentirá el impacto del frío con 4 °C al amanecer y una máxima que se situaría también en 18 °C
  • San Juan Bautista: la mínima también se plantará en los 4 °C, con una tarde que llegará a los 18 °C.
  • En ciudades como Villarrica (Guairá), Coronel Oviedo (Caaguazú), Caacupé (Cordillera), Paraguarí y Ciudad del Este (Alto Paraná), la mínima prevista de es de 5 °C.
Los parabrisas de los vehículos que quedaron a la intemperie amanecieron cubiertos por una fina capa de escarcha a causa de la helada.
Los parabrisas de los vehículos que quedaron a la intemperie amanecieron cubiertos por una fina capa de escarcha a causa de la helada en Paraguarí.

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¿Qué pasará en el Norte y en el Chaco?

Hacia el norte de la Región Oriental el frío dará una leve tregua en comparación con el sur. En San Pedro se aguarda una mínima de 6 °C, en Concepción de 7 °C, mientras que Pedro Juan Caballero registrará 8 °C en las primeras horas.

Por su parte, la Región Occidental o Chaco experimentará un comportamiento dispar. Mientras que en Pozo Colorado la mínima será de 7 °C y en Mariscal Estigarribia llegará a 9 °C, en la zona de Fuerte Olimpo el ambiente se mantendrá mucho más templado, con una mínima de 13 °C y una máxima que alcanzará los 25 °C por la tarde.

A pesar del gélido amanecer en casi todo el país, Meteorología anuncia que la radiación solar y la rotación de los vientos hacia el sector noreste propiciarán tardes cálidas a partir del jueves, con máximas que volverán a superar los 25 °C.

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