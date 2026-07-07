Zonas del país donde mañana la temperatura mínima será de 4 °C

El invierno se hace sentir con fuerza en Paraguay y según el último reporte de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), el amanecer de este miércoles 8 de julio volverá a estar marcado por un ambiente frío a fresco en gran parte del territorio nacional, con vientos variables que luego rotarán al noreste.

Si estás planeando tu rutina de la mañana o te toca salir temprano para el trabajo o el colegio, te contamos cuáles serán las zonas que registrarán las temperaturas más bajas del país.

El mapa del frío: las zonas con las mínimas más bajas

El sur y el centro de la Región Oriental, además de la capital del país, tendrán las mínimas más bajas en las primeras horas del miércoles. El termómetro bajará hasta los 4 °C en los siguientes puntos:

Asunción y el área metropolitana : se espera una mínima de 4 °C, con cielo parcialmente nublado. Sin embargo, la tarde se tornará más agradable con una máxima estimada en 20 °C.

Encarnación : la capital de Itapúa registrará una mínima de 4 °C y una máxima de 18 °C, con un cielo escasamente nublado.

Caazapá : otra localidad del sur que sentirá el impacto del frío con 4 °C al amanecer y una máxima que se situaría también en 18 °C

San Juan Bautista : la mínima también se plantará en los 4 °C, con una tarde que llegará a los 18 °C.

En ciudades como Villarrica (Guairá), Coronel Oviedo (Caaguazú), Caacupé (Cordillera), Paraguarí y Ciudad del Este (Alto Paraná), la mínima prevista de es de 5 °C.

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¿Qué pasará en el Norte y en el Chaco?

Hacia el norte de la Región Oriental el frío dará una leve tregua en comparación con el sur. En San Pedro se aguarda una mínima de 6 °C, en Concepción de 7 °C, mientras que Pedro Juan Caballero registrará 8 °C en las primeras horas.

Por su parte, la Región Occidental o Chaco experimentará un comportamiento dispar. Mientras que en Pozo Colorado la mínima será de 7 °C y en Mariscal Estigarribia llegará a 9 °C, en la zona de Fuerte Olimpo el ambiente se mantendrá mucho más templado, con una mínima de 13 °C y una máxima que alcanzará los 25 °C por la tarde.

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A pesar del gélido amanecer en casi todo el país, Meteorología anuncia que la radiación solar y la rotación de los vientos hacia el sector noreste propiciarán tardes cálidas a partir del jueves, con máximas que volverán a superar los 25 °C.

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