El invisible golpe del invierno: los electrodomésticos que disparan la factura de la ANDE

De acuerdo con la última tabla oficial de consumo de electrodomésticos publicada por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), calculada con base en la tarifa residencial más alta de baja tensión (G. 435,51 por kWh), el uso de calefacción puede representar un incremento de cientos de miles de guaraníes al mes. Analizamos cuáles son los principales “enemigos” del ahorro familiar en esta temporada.

Acondicionador en modo calor

Aunque culturalmente se asocia al acondicionador de aire con el sofocante verano paraguayo, su uso en el modo “calor” durante el invierno se ha masificado notablemente. Sin embargo, su impacto financiero es el más severo de la temporada. Con una potencia estimada de 3.000 vatios (W), un uso promedio de cinco horas diarias se traduce en un consumo mensual de 450 kWh. Esto representa una facturación mensual de G. 195.980 (sin IVA) por un solo aparato, posicionándolo como el mayor responsable del incremento de la factura invernal.

Ducha eléctrica y termocalefón

El baño diario se convierte en un desafío económico durante los meses de frío. La tradicional ducha eléctrica ostenta la mayor potencia registrada en el hogar: 4.400 W. Si bien suele utilizarse por periodos cortos, un uso acumulado de apenas dos horas diarias entre los miembros de una familia genera un consumo de 264 kWh al mes, lo que equivale a un costo directo de G. 114.975.

Por otro lado, los hogares que optan por el termocalefón (1.500 W de potencia) para abastecerse de agua caliente registran un consumo de 90 kWh mensuales bajo un uso estimado de dos horas al día, sumando G. 39.196 a la cuenta mensual de la ANDE.

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Estufas y cocina

Las estufas eléctricas individuales, utilizadas frecuentemente para aclimatar habitaciones pequeñas, consumen alrededor de 1.200 W. Si se mantienen encendidas durante cinco horas al día, acumulan 180 kWh mensuales, lo que se traduce en un gasto de G. 78.392. Asimismo, la preparación de alimentos calientes intensifica el uso de la cocina a placa eléctrica (dos hornallas), cuya elevada potencia de 3.500 W requiere un desembolso de G. 91.457 mensuales por solo dos horas de uso diario. En contraste, las cocinas de inducción se muestran más eficientes con una potencia de 2.000 W y un costo mensual de G. 52.261 por el mismo tiempo de empleo.

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Recomendaciones para mitigar el impacto en la factura

Para evitar sorpresas desagradables al cierre del mes, los técnicos sugieren regular el acondicionador de aire en modo calor a una temperatura no mayor a 22°C. Cada grado adicional incrementa el consumo un 7%. Asimismo, se aconseja reducir el tiempo en la ducha eléctrica y asegurar un aislamiento adecuado de puertas y ventanas para retener el calor ambiental sin recurrir en exceso a los calentadores.

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