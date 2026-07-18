Nacionales
18 de julio de 2026 a la - 15:24

Misiones: Fuerte viento provoca daños estructurales en viviendas de San Ignacio

Persona con gorra en un interior dañado, con paredes de ladrillo expuesto y techo colapsado, mientras la luz del sol entra por arriba.
Las fuertes ráfagas del viento norte dejó varios viviendas destechada en San Ignacio, Misiones.Gentileza

Las fuertes ráfagas del viento norte que azotaron la zona de San Ignacio, Misiones, entre el viernes y este sábado causaron daños en la estructura de varias viviendas, dejando a familias afectadas en distintos puntos de ese distrito.

Por Jesús Riveros

Entre la jornada de ayer, viernes, y toda la jornada de hoy sábado se registraron fuertes ráfagas de viento del norte en todo el departamento de Misiones.

Sin embargo, la zona más afectada volvió a ser el distrito de San Ignacio, donde las viviendas de cuatro familias sufrieron daños estructurales a causa de la intensidad del fenómeno.

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Según los datos, las ráfagas de viento alcanzaron velocidades de entre 30 y 60 km/h, provocando que los techos de cuatro viviendas salieran volando.

Afortunadamente, solo se registraron daños materiales y no hubo personas lesionadas.

Las viviendas afectadas se encuentran en los alrededores de la ciudad de San Ignacio, con excepción de una, ubicada en el asentamiento Martín Rolón.

Interior de vivienda desordenada con paredes de ladrillo, sofá sin cojines y ropa en el suelo.
Vivienda destechada a consecuencia de las fuertes ráfagas de vientos.

Desde la Municipalidad local informaron que, una vez realizados los relevamientos de datos correspondientes, iniciaron la asistencia a las familias damnificadas por las fuertes ráfagas del viento norte.

Hasta el momento, San Ignacio es el único distrito del departamento de Misiones que ha reportado daños estructurales en viviendas a consecuencia de este fenómeno climático.