Misiones: Fuerte viento provoca daños estructurales en viviendas de San Ignacio

Entre la jornada de ayer, viernes, y toda la jornada de hoy sábado se registraron fuertes ráfagas de viento del norte en todo el departamento de Misiones.

Sin embargo, la zona más afectada volvió a ser el distrito de San Ignacio, donde las viviendas de cuatro familias sufrieron daños estructurales a causa de la intensidad del fenómeno.

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Según los datos, las ráfagas de viento alcanzaron velocidades de entre 30 y 60 km/h, provocando que los techos de cuatro viviendas salieran volando.

Afortunadamente, solo se registraron daños materiales y no hubo personas lesionadas.

Las viviendas afectadas se encuentran en los alrededores de la ciudad de San Ignacio, con excepción de una, ubicada en el asentamiento Martín Rolón.

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Desde la Municipalidad local informaron que, una vez realizados los relevamientos de datos correspondientes, iniciaron la asistencia a las familias damnificadas por las fuertes ráfagas del viento norte.

Hasta el momento, San Ignacio es el único distrito del departamento de Misiones que ha reportado daños estructurales en viviendas a consecuencia de este fenómeno climático.