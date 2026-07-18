Fuerte viento destruye el techo de una escuela en Itacurubí del Rosario

El informe refiere que el suceso se registró hoy aproximadamente a las 12:45, provocando el destechamiento de dos aulas de las seis salas de que dispone el local escolar.

Sobre el caso, los miembros de la comunidad educativa informaron que ya iniciaron las gestiones correspondientes para poder agilizar el arreglo de la infraestructura afectada y ponerla en condiciones antes del regreso a clases tras las vacaciones de invierno.

La Escuela Básica N.° 1762 Wilhelm M. Nelissen Von Haken, de la compañía Carolina, funciona con 90 alumnos, desde el jardín de infantes hasta el 9º grado en los turnos mañana y tarde.

En lo que respecta a los datos preliminares del perjuicio ocasionado por el fuerte viento, mencionan que las más afectadas son dos salas, cuyos techos quedaron completamente desprendidos, incluido el cielorraso de las aulas.

El director de la mencionada casa de estudios, profesor Severiano García, informó que en estos momentos ya se encuentran realizando los trámites pertinentes con el equipo de riesgos de la institución, con el objetivo de terminar lo antes posible la tarea de relevamiento de datos para poder informar la situación real de lo sucedido a las instancias correspondientes.

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Informe a la Municipalidad

Seguidamente, explicó que para el próximo lunes, a primera hora, van a presentar a la Municipalidad de Itacurubí del Rosario el pedido de refacción de las dos aulas que fueron dañadas severamente por el fuerte viento con el propósito de apurar los trabajos de mejoramiento para poder terminar la refacción para el reinicio de las actividades académicas luego de las vacaciones de invierno.

Trabajo en coordinación

Sobre el mismo tema, el supervisor de área, licenciado Arnaldo León, expresó que las gestiones relacionadas con lo ocurrido en la institución educativa se están haciendo en forma coordinada entre todos los organismos, involucrando a los miembros de la comunidad educativa del lugar, la supervisión y la Municipalidad.