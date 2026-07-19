Fuertes vientos provocan millonarias pérdidas en invernaderos de productores del Departamento de Caaguazú

Tras destruir numerosos invernaderos utilizados para proteger los cultivos, cada estructura dañada representa una pérdida estimada de hasta G. 13 millones, según los afectados.

El dirigente de la Federación Nacional Campesina (FNC), Adrián Vázquez, señaló que una importante cantidad de productores sufrió serios daños en sus invernaderos, lo que compromete la continuidad de la producción. Explicó que los agricultores no cuentan con recursos para reconstruir estas estructuras y que, hasta el momento, no recibieron apoyo del Gobierno.

Vázquez manifestó que durante la actual administración los pequeños productores no fueron beneficiados con asistencia para fortalecer la producción y que ahora deben enfrentar, además, las consecuencias de los fenómenos climáticos, que golpean severamente la infraestructura de las fincas y los dejan al borde del colapso económico.

Indicó que la mayoría de los productores mantiene deudas millonarias y que, tras los daños ocasionados por el temporal, desconocen de dónde obtendrán los recursos necesarios para reponer los invernaderos, considerados fundamentales para resguardar los cultivos de las inclemencias del tiempo.

Advirtió además que, mientras no sean reconstruidas estas estructuras, cualquier nuevo evento climático, como heladas, intensos fríos, lluvias o fuertes vientos, podría ocasionar la pérdida total de la producción. Esta situación también afectaría la capacidad de abastecimiento de alimentos en el país.

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El dirigente campesino sostuvo que, de persistir este escenario, el Gobierno volvería a recurrir a la importación de productos frutihortícolas, en lugar de fortalecer la producción nacional y respaldar a los agricultores que dependen exclusivamente de la comercialización de sus cosechas para sostener a sus familias.

Finalmente, Adrián Vázquez solicitó a las autoridades nacionales atender la situación con urgencia y establecer mecanismos de asistencia que permitan a los productores reconstruir sus invernaderos y continuar con la producción en sus fincas, evitando así mayores pérdidas económicas y el abandono de la actividad agrícola.

Sobre el punto, la encargada de la Dirección de Extensión Agraria (Deag), Mirta Guerrero, señaló que ya se puso en contacto con los agricultores afectados y que el día de mañana tienen previsto hacer el relevamiento de datos de todos los agricultores afectados. Indicó que todo lo recabado será cargado en el sistema informático del Ministerio Agricultura y Ganadería (MAG), para que posteriormente se haga la asistencia necesaria.