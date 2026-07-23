Cómo están los ríos antes de la posible llegada de El Niño

A poco más de un mes de la posible llegada del fenómeno El Niño, prevista para finales de agosto, el río Paraguay todavía no muestra señales de una crecida generalizada.

Por el contrario, el más reciente monitoreo de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), difundido hoy, evidencia que, tras el aumento registrado durante abril y mayo, los niveles presentan una tendencia de descenso o estabilización en varios puntos de control.

El boletín hidrológico, elaborado con datos de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), indica que las estaciones del río Paraguay registraron un aumento sostenido de sus niveles entre abril y mayo, alcanzando sus valores más elevados entre finales de mayo e inicios de junio. Sin embargo, durante julio la tendencia predominante es de descenso gradual, sin variaciones bruscas.

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En Asunción, por ejemplo, el río Paraguay alcanzó un pico cercano a 3,2 metros a finales de mayo. Desde entonces se inició un descenso gradual y, al 23 de julio, se ubica en torno a 1,8 metros, lo que representa una disminución aproximada de 1,3 metros en poco menos de dos meses.

Este comportamiento se observa en estaciones como Bahía Negra, Fuerte Olimpo, Vallemí, Isla Margarita, Concepción, Rosario, Asunción, Villeta, Alberdi y Pilar, donde los niveles se mantienen dentro del comportamiento estacional reflejado en el monitoreo.

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Según el reporte detallado, hoy el río bajó entre dos y cuatro centímetros en la mayoría de los puestos de control.

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El Paraná presenta algunos aumentos hoy

El monitoreo del río Paraná refleja un comportamiento distinto al Paraguay, con algunos aumentos que alcanzan incluso los 20 y hasta 51 centímetros en las últimas 24 horas.

Según el reporte detallado, el aumento hoy se registró en Cerrito, Ciudad del Este, Ita Pirú, Paso de Patria, Ayolas, Panchito López, Corateí, Cerro Corá y Encarnación.

Solo se vieron descensos en Puerto Tigre y Salto del Guairá.

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¿Qué puede cambiar con El Niño?

La eventual instalación de El Niño podría modificar gradualmente este escenario.

Históricamente, este fenómeno está asociado a un incremento de las precipitaciones sobre gran parte de la cuenca del río Paraguay, lo que suele traducirse en un aumento paulatino de los niveles hidrométricos semanas después del inicio de las lluvias.

Los especialistas aclaran que el ascenso de los ríos no ocurre de forma inmediata, sino que depende de la intensidad y persistencia de las precipitaciones en toda la cuenca, incluso fuera del territorio paraguayo.