Estas son las zonas donde se esperan mínimas de 10 °C o menos este sábado

Según el pronóstico extendido de la DMH, para mañana nuevamente se esperan temperaturas frías a frescas a nivel país e incluso lluvias en algunos puntos.

Específicamente las mínimas de 9 °C para este sábado se presentarían en Pilar, Encarnación y San Juan Bautista. Por otra parte, en Caazapá se espera una mínima de 10 °C.

También como se mencionaba se esperan lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas en Concepción, San Pedro, Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero y Saltos del Guairá.

Asimismo, las precipitaciones, pero más dispersas, también se registrarían en la capital, Asunción, y se extenderán por Caacupé, Villarrica, Coronel Oviedo, Caazapá, Paraguarí, Pozo Colorado, Fuerte Olimpo y Mariscal Estigarribia.

Lea más: Meteorología explica cómo el ciclón extratropical afectará a Paraguay