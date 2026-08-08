Clima
08 de agosto de 2026 a la - 13:08

Meteorología emite alerta de tormenta para tres departamentos del este del país

Lluvia CDE tiempo
ARCHIVO - Día lluvioso en Ciudad del Este Patricia Alvarenga

La Dirección de Meteorología e Hidrología advierte sobre la posibilidad de lluvias, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y la caída puntual de granizo en tres departamentos del este del país durante la tarde de este sábado.

Por ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un boletín especial este sábado a las 12:32, en el que alerta sobre el desarrollo de celdas de tormentas en el este de la Región Oriental del país.

Según el reporte oficial, no se descarta que estas condiciones generen fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante el transcurso de esta tarde.

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Fenómeno esperado

  • Lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes
  • Ráfagas de vientos moderadas a fuertes
  • Probabilidad de caída de granizos

Zonas y departamentos afectados

La zona de cobertura abarca el este de la Región Oriental, afectando específicamente a las siguientes áreas:

  • Guairá: este del departamento
  • Caazapá: noreste del departamento
  • Alto Paraná: centro y este del departamento

Se recomienda a los pobladores de las zonas afectadas tomar las precauciones necesarias ante la eventualidad de raudales, ráfagas de viento fuertes e interrupciones temporales en los servicios.

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