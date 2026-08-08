Meteorología emite alerta de tormenta para tres departamentos del este del país

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un boletín especial este sábado a las 12:32, en el que alerta sobre el desarrollo de celdas de tormentas en el este de la Región Oriental del país.

Según el reporte oficial, no se descarta que estas condiciones generen fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante el transcurso de esta tarde.

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Fenómeno esperado

Lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes

Ráfagas de vientos moderadas a fuertes

Probabilidad de caída de granizos

Zonas y departamentos afectados

La zona de cobertura abarca el este de la Región Oriental, afectando específicamente a las siguientes áreas:

Guairá : este del departamento

Caazapá : noreste del departamento

Alto Paraná: centro y este del departamento

Se recomienda a los pobladores de las zonas afectadas tomar las precauciones necesarias ante la eventualidad de raudales, ráfagas de viento fuertes e interrupciones temporales en los servicios.

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