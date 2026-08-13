Clima
13 de agosto de 2026 a la - 05:26

Clima en Paraguay: más lluvias y tormentas, ¿pero hasta cuándo?

Frío, pronóstico del tiempo, lluvia, tormenta.
Diego Peralbo, ABC Color

Llega otra jornada con condiciones climáticas inestables, con alta probabilidad de precipitaciones y tormentas eléctricas en gran parte del territorio paraguayo.

Por ABC Color

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca con cielos mayormente nublados, vientos del sur, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte de Paraguay, incluyendo a Asunción.

Si bien mañana, viernes, ya no se esperan tormentas, aún se producirían lluvias en gran parte del país, incluyendo a la capital.

Las condiciones del tiempo mejorarían el sábado, aunque las precipitaciones persistirían en el este del país.

Fresco a cálido

El ambiente se mantiene fresco en todo el país y hoy se esperan temperaturas mínimas de 14 grados centígrados en Asunción y Encarnación, 17 en Ciudad del Este y hasta 20 en el Chaco, con máximas entre 18 y 30 grados a nivel nacional.

CiudadTemperatura mínima del juevesTemperatura máxima del jueves

Concepción

17 °C

25 °C

San Pedro

17 °C

24 °C

Caacupé

14 °C

21 °C

Villarrica

15 °C

20 °C

Coronel Oviedo

16 °C

20 °C

Caazapá

14 °C

18 °C

Encarnación

14 °C

19 °C

San Juan Bautista

13 °C

18 °C

Paraguarí

14 °C

21 °C

Ciudad del Este

17 °C

24 °C

Asunción

14 °C

21 °C

Pilar

13 °C

18 °C

Pedro Juan Caballero

19 °C

29 °C

Salto del Guairá

18 °C

30 ºC

Pozo Colorado

16 °C

23 °C

Fuerte Olimpo

20 °C

32 °C

Mariscal Estigarribia

16 °C

24 °C

Se esperan índices similares mañana. Sin embargo, se registraría un notable aumento de la temperatura el sábado, con una máxima de 28 grados y una mínima de 15 en la capital.