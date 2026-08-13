Clima en Paraguay: más lluvias y tormentas, ¿pero hasta cuándo?

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca con cielos mayormente nublados, vientos del sur, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte de Paraguay, incluyendo a Asunción.
Si bien mañana, viernes, ya no se esperan tormentas, aún se producirían lluvias en gran parte del país, incluyendo a la capital.
Las condiciones del tiempo mejorarían el sábado, aunque las precipitaciones persistirían en el este del país.
Fresco a cálido
El ambiente se mantiene fresco en todo el país y hoy se esperan temperaturas mínimas de 14 grados centígrados en Asunción y Encarnación, 17 en Ciudad del Este y hasta 20 en el Chaco, con máximas entre 18 y 30 grados a nivel nacional.
|Ciudad
|Temperatura mínima del jueves
|Temperatura máxima del jueves
Concepción
17 °C
25 °C
San Pedro
17 °C
24 °C
Caacupé
14 °C
21 °C
Villarrica
15 °C
20 °C
Coronel Oviedo
16 °C
20 °C
Caazapá
14 °C
18 °C
Encarnación
14 °C
19 °C
San Juan Bautista
13 °C
18 °C
Paraguarí
14 °C
21 °C
Ciudad del Este
17 °C
24 °C
Asunción
14 °C
21 °C
Pilar
13 °C
18 °C
Pedro Juan Caballero
19 °C
29 °C
Salto del Guairá
18 °C
30 ºC
Pozo Colorado
16 °C
23 °C
Fuerte Olimpo
20 °C
32 °C
Mariscal Estigarribia
16 °C
24 °C
Se esperan índices similares mañana. Sin embargo, se registraría un notable aumento de la temperatura el sábado, con una máxima de 28 grados y una mínima de 15 en la capital.