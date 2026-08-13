Clima en Paraguay: más lluvias y tormentas, ¿pero hasta cuándo?

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca con cielos mayormente nublados, vientos del sur, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte de Paraguay, incluyendo a Asunción.

Si bien mañana, viernes, ya no se esperan tormentas, aún se producirían lluvias en gran parte del país, incluyendo a la capital.

Las condiciones del tiempo mejorarían el sábado, aunque las precipitaciones persistirían en el este del país.

Fresco a cálido

El ambiente se mantiene fresco en todo el país y hoy se esperan temperaturas mínimas de 14 grados centígrados en Asunción y Encarnación, 17 en Ciudad del Este y hasta 20 en el Chaco, con máximas entre 18 y 30 grados a nivel nacional.

Ciudad Temperatura mínima del jueves Temperatura máxima del jueves Concepción 17 °C 25 °C San Pedro 17 °C 24 °C Caacupé 14 °C 21 °C Villarrica 15 °C 20 °C Coronel Oviedo 16 °C 20 °C Caazapá 14 °C 18 °C Encarnación 14 °C 19 °C San Juan Bautista 13 °C 18 °C Paraguarí 14 °C 21 °C Ciudad del Este 17 °C 24 °C Asunción 14 °C 21 °C Pilar 13 °C 18 °C Pedro Juan Caballero 19 °C 29 °C Salto del Guairá 18 °C 30 ºC Pozo Colorado 16 °C 23 °C Fuerte Olimpo 20 °C 32 °C Mariscal Estigarribia 16 °C 24 °C

Se esperan índices similares mañana. Sin embargo, se registraría un notable aumento de la temperatura el sábado, con una máxima de 28 grados y una mínima de 15 en la capital.