Clima en Paraguay: Calor de 35°C en pleno invierno en Asunción

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos variables, con baja probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Se esperan condiciones similarmente estables mañana, martes. Sin embargo, a partir del miércoles podrían volver a registrarse lluvias en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Hoy se registrarían temperaturas altas en Paraguay, con una mínima de 22 y una máxima que llegarían a 35 grados centígrados en Asunción, una marca inusual teniendo en cuenta que el país aún se encuentra en medio del invierno.

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Sin embargo, mañana la temperatura volvería a bajar considerablemente, con una máxima de 25 grados y una mínima de 16 en la capital.

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Los índices seguirían bajando durante el trascurso de la semana, y para el viernes se esperan temperaturas mínimas alrededor de 10 grados.