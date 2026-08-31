Intenso temporal causa estragos en el norte de Itapúa

Un temporal caracterizado por fuertes ventarrones causó estragos en algunos distritos del departamento de Itapúa durante la mañana de este lunes 31 de agosto. Un reporte de la Policía Nacional cuantificó los daños que superan las 50 viviendas afectadas.

La Comisaría 72ª de Fordi Km 8 asistió a 16 viviendas dañadas por el tiempo severo, algunas de ellas destechadas, otras con caída de árboles, como también de postes de tendido eléctrico.

Agentes de la Comisaría 80ª de Edelira Km 3 indican que fueron cinco residencias afectadas, como también reportes de caída de postes y árboles. Entretanto, en la jurisdicción de la Comisaría 70ª de Vacay, en el distrito de Bella Vista, fueron 30 las casas afectadas.

En las comunidades se encuentran trabajando coordinadamente con Bomberos Voluntarios para el resguardo de las familias afectadas. Comunicaron de la situación a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para el trabajo de reparación del sistema eléctrico.

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Temporales intensos

El sábado se registró un temporal intenso en Encarnación, que ocasionó varias afectaciones en la zona. Tras el severo fenómeno meteorológico con vientos fuertes, intensas lluvias y caída de granizos registrado este sábado último en la región, se activó el protocolo de asistencia y contención. Según el relevamiento llevado a cabo por la Dirección de Gestión y Reducción de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Encarnación, un total de más de 80 familias, la gran mayoría de condición humilde, están siendo identificadas y registradas en la nómina oficial, tarea que hoy lunes continúa.

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El temporal afectó principalmente los techos de las viviendas debido al impacto del granizo, además de causar pérdidas en cultivos y animales de granja. Barrios afectados identificados fueron Itacuá, San Isidro (en sus distintos sectores, etapas y zonas como 3 de Mayo y 3 Bocas), Villa del Maestro, Pradera Alta, San Blas, Chaipé y San Pedro, hasta el momento. Se recibían reclamos de otros barrios que están siendo visitados este lunes.

Desde la tarde del sábado, equipos de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), en coordinación directa con la Municipalidad de Encarnación, la Gobernación de Itapúa y con la presencia del concejal municipal Arq. Andrés Morel, realizaron los recorridos de evaluación en terreno. Entre este martes y miércoles se procederá a la entrega de chapas, colchones, frazadas y víveres para paliar la situación de los damnificados.