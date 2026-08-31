“Muchas gracias, Encarnación”: la despedida de los buques de la Armada Nacional que retornan a Asunción

Los tripulantes de la Armada Paraguaya a bordo de los emblemáticos buques se despidieron de la capital de Itapúa con el grito de “muchas gracias, Encarnación”, mientras zarpaban con rumbo a su retorno a la ciudad de Asunción. Esta mañana, a las 7:30, desamarraron el Cañonero Paraguay C-1 y el Patrullero Capitán Cabral P-01 de la costanera de Encarnación.

Durante una semana amarrados a orillas del río Paraná recibieron 42.600 visitantes como parte de las actividades complementarias al evento deportivo internacional. Las embarcaciones fueron un atractivo turístico durante la fecha en Paraguay del Mundial de Rally.

Durante varios días, miles de personas aprovecharon la oportunidad para recorrer ambas embarcaciones, conocer su historia y compartir con sus tripulaciones. Una experiencia que se convirtió en uno de los principales atractivos para familias, estudiantes, turistas y aficionados que llegaron a Encarnación y otros puntos de Itapúa para vivir la fiesta del Campeonato Mundial de Rally.

Las largas filas registradas durante las jornadas de visitas reflejaron el interés del público por conocer de cerca dos embarcaciones que forman parte del patrimonio histórico y naval del Paraguay.

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Agradecimiento de la Armada

El comandante de la Flota de Guerra de la Armada Paraguaya, contralmirante Carlos Barreto, manifestó la gratitud hacia el recibimiento y la acogida de turistas y locales a estas emblemáticas embarcaciones.

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Por primera vez desde que fueron fabricadas a inicios del siglo pasado, los buques surcaron el río Paraná, lo que de por sí es un hecho histórico, mencionó. También sirvieron para conectar la historia naval con su gente, explicó Barreto.

Actualmente, el Cañonero Paraguay funciona como buque escuela, mientras que el Patrullero Capitán Cabral es una de las embarcaciones activas más antiguas del mundo.

El contralmirante destacó que el viaje de los buques logró conectar con historias de cientos de marinos de la zona y familiares de descendientes, incluso de la Guerra del Chaco, que volvieron a rememorar a través de ellas una época que los marcó de manera personal.