Los 10 departamentos en alerta por tormentas esta tarde

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la alta probabilidad de caída de granizos, según la última actualización de la Dirección de Meteorología emitida a las 16:16.

Esto se debe a que las celdas de tormentas pesisten y otras se desarrollan sobre la zona de cobertura.

Debido a estas condiciones no se descarta que puedan generarse fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de hoy.

La zona de cobertura de las tormentas es el noreste del Chaco, centro, norte y este de la Región Oriental.

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¿Dónde lloverá?

Según el informe meteorológico, los departamentos afectados serán: