Domingo con amanecer frío y cielo parcialmente nublado

Según indica en el informe de la Dirección de Meteorología, para hoy se espera un cielo parcialmente nublado pero con una disminución de la nubosidad con respecto al día de ayer.

Además, la persistencia de vientos del sector sur tendrán una intensidad moderada.

En cuanto a las temperaturas, las condiciones en gran parte del país serían con amaneceres fríos y tardes frescas. Las temperaturas mínimas previstas están entre 8 y 16 °C y las máximas entre16 y 23 °C.

En cuanto a las lluvias, la probabilidad se mantiene baja en todo el territorio nacional, al menos hasta mañana.

Lea más: Clima en Paraguay: leve aumento de temperatura antes de lluvias y frente frío

Así estará el tiempo en Asunción

En Asunción el ambiente evolucionará de frío a cálido, acompañado de un incremento paulatino en la probabilidad de precipitaciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La jornada del domingo se presenta fresca a fría, alcanzando una máxima de 18°C y una mínima de 10°C, con cielo cubierto a parcialmente nublado y vientos del sector sur.

Al inicio de la mañana, la capital registra 13.6°C de temperatura con una sensación térmica de 11.4°C, vientos del sur a 27 km/h y una humedad relativa del 52%.

A partir del lunes se espera un marcado descenso térmico al amanecer, marcando la temperatura más baja de la semana con 7°C, aunque la tarde se mantendrá agradable llegando a los 20°C bajo un cielo escasamente nublado y vientos del sureste. El martes marcará el inicio del ascenso en las marcas térmicas, con una mínima de 11°C en las primeras horas que dará paso a una tarde cálida de 27°C, acompañada de nubosidad variable.

Lea más: Meteorología anuncia descenso de temperatura y emite alerta por tormentas

Precipitaciones y aumento de temperatura para la semana

Ya para el miércoles la temperatura oscilará entre los 18°C de mínima y los 29°C de máxima, bajo un cielo mayormente nublado, vientos variables y el desarrollo de lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.

Para el jueves se prevé la continuidad de las precipitaciones dispersas, con temperaturas que se mantendrán entre los 19°C de mínima y los 27°C de máxima bajo vientos predominantes del sureste.

En contraste, el registro de la Dirección de Meteorología de Ciudad del Este reporta un ambiente nublado y fresco, con 12.8°C de temperatura, una sensación térmica de 10.6°C, vientos del sur-sureste soplando a 24 km/h y una humedad del 61%. Para esta zona del país se anticipan máximas de 18°C para el domingo, 21°C para el lunes y 25°C para el martes, mientras que las mínimas se situarán en 9°C, 6°C y 11°C respectivamente.