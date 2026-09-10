Clima
10 de septiembre de 2026 a la - 14:08

Los dos departamentos que están ahora en zona de tormentas

Gif de lluvias y tormentas eléctricas en Encarnación.
Gif de lluvias y tormentas eléctricas en Encarnación.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) renovó su aviso por lluvias, tormentas y otros fenómenos de tiempo severo que se registrarían este jueves. ¿Cuáles son los departamentos afectados? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

Según la DMH, para hoy aún se pronostican lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la ocasional caída de granizos.

Al respecto aseguran que “celdas de tormentas” continúan desarrollándose sobre el territorio nacional, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las próximas horas de hoy.

La zona de cobertura correspondiente es el sureste y noreste de la Región Oriental.

Dos departamentos afectados

Conforme a la última actualización, solamente hay dos departamentos afectados:

  • Centro y este de Itapúa
  • Noreste de Canindeyú.

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