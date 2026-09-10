Los dos departamentos que están ahora en zona de tormentas

Según la DMH, para hoy aún se pronostican lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la ocasional caída de granizos.
Al respecto aseguran que “celdas de tormentas” continúan desarrollándose sobre el territorio nacional, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las próximas horas de hoy.
La zona de cobertura correspondiente es el sureste y noreste de la Región Oriental.
Dos departamentos afectados
Conforme a la última actualización, solamente hay dos departamentos afectados:
- Centro y este de Itapúa
- Noreste de Canindeyú.