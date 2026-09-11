Alerta meteorológica: tormentas y vientos fuertes afectarán a cinco departamentos esta tarde

El nuevo boletín divulgado por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) advierte sobre la persistencia de celdas de tormenta que afectarán principalmente a las regiones centro, este y sureste de la Región Oriental durante las primeras horas de esta tarde.

Las autoridades no descartan que las condiciones deriven en fenómenos de tiempo severo, incluyendo fuertes vientos y precipitaciones intensas.

Según detalla el reporte oficial, el sistema responde al desarrollo continuo de núcleos de tormentas severas que avanzan sobre la zona de cobertura. Se prevé que el impacto más significativo de este fenómeno se registre durante las primeras horas de la tarde.

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Departamentos en la zona de cobertura

El aviso meteorológico puntualiza que los acumulados de precipitación y el tiempo severo afectarán especialmente a las siguientes localidades:

Guairá: sector este

Caaguazú: zona centro y este

Caazapá: zona centro y este

Itapúa: zona centro y este

Alto Paraná: cobertura generalizada

Se recomienda a las personas tomar los recaudos necesarios ante la posible caída repentina de granizo, la baja visibilidad en rutas y las ráfagas de viento fuertes.

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