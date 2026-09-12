Clima en Paraguay: el tiempo se estabiliza este sábado con un marcado descenso de la temperatura

Tras el paso de las tormentas, las condiciones meteorológicas experimentan un giro favorable en la mayor parte del país, salvo en el noreste de ambas regiones, donde aún podrían registrarse algunas precipitaciones dispersas y ocasionales descargas eléctricas.

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El gran protagonista de esta transición es el viento del sector sur, que soplará con intensidad moderada y empujará una masa de aire más fresco. Este cambio favorecerá el descenso progresivo en los valores termométricos, acompañado por cielos que irán de mayormente nublados a un despeje gradual hacia el domingo.

Con tardes que apenas alcanzarán entre 18 y 23 °C, el ambiente se mantendrá levemente cálido en las horas con más sol. Se recomienda a la población salir abrigada en las primeras horas del día y la noche, y aprovechar estas jornadas de buen tiempo para actividades al aire libre.

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Las mañanas del domingo y lunes se sentirán especialmente frías a frescas, con temperaturas mínimas que rondarán entre los 9 y 17 °C en la región Oriental. Hacia la tarde, el ambiente se tornará levemente cálido, alcanzando máximas agradables de entre 18 y 23 °C.