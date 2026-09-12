Alerta meteorológica para el norte: prevén tormentas severas y caída de granizo en el Chaco

El boletín oficial señala que el área de cobertura abarca principalmente el norte del departamento de Alto Paraguay y el noreste de Boquerón. En estas zonas se esperan lluvias copiosas acompañadas de tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento de considerable intensidad y no se descarta la caída puntual de granizo durante las primeras horas de la mañana.

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Las autoridades meteorológicas advierten que la naturaleza del fenómeno podría desencadenar episodios de tiempo severo en forma muy puntual. Ante la violencia impredecible con la que se desplazan estas estructuras de tormenta, el riesgo de daños materiales e inconvenientes en el tránsito rural se incrementa significativamente durante esta jornada.

Preocupación por el estado de las rutas

Esta situación genera especial preocupación en el sector agropecuario y ganadero de la zona norte del Chaco, donde la transitabilidad de las rutas no pavimentadas suele verse gravemente afectada tras las precipitaciones. El ablandamiento de los caminos de tierra y los eventuales raudales dificultan el traslado de insumos, la movilidad de los pobladores y el manejo cotidiano del ganado.

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Frente a la inestabilidad imperante, los organismos de protección civil instan a los pobladores y conductores a extremar los cuidados, evitar desplazamientos innecesarios por tramos vulnerables y alejarse de árboles, estructuras metálicas o tendidos eléctricos. Asimismo, se sugiere asegurar las chapas o techos ligeros que puedan ser arrastrados por las intensas ráfagas de viento.

Por último, los especialistas aconsejan monitorear de forma constante las plataformas y canales oficiales de la Dirección de Meteorología. Debido a que los sistemas de tormentas continúan en desarrollo sobre el territorio chaqueño, no se descarta que los avisos meteorológicos sean actualizados o ampliados a distritos vecinos con el correr de la mañana.