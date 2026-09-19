¿Fin de semana pasado por agua? Esto dice el pronóstico

Para este sábado, la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) pronostica un amanecer fresco a cálido en gran parte del país. Durante la tarde, las temperaturas máximas estarán entre 23 y 31 °C. La humedad y la inestabilidad favorecerán la aparición de lluvias y ocasionales tormentas eléctricas de variada intensidad.

Lea más: Video: temporal ocasiona daños en distritos de Concepción

Estas condiciones podrían presentarse tanto en la Región Oriental como en el Chaco.

Para mañana, domingo 20, se espera una disminución de las probabilidades de lluvia en gran parte del territorio nacional.

El domingo también se presentará caluroso, con temperaturas máximas de entre 31 y 39 °C y vientos predominantes del norte. Sin embargo, para el lunes 21 volverían a aumentar las probabilidades de lluvias, acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas en el país.

Varias zonas del país permanecen bajo alerta por tiempo severo

El aviso meteorológico señala que continúa el desarrollo de celdas de tormentas sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia puntual de fenómenos de tiempo severo durante las primeras horas de este sábado 19.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre las condiciones previstas se encuentran lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y una alta probabilidad de caída de granizos.

Lea más: Motociclista de 24 años queda herido tras ser embestido por un automóvil sobre Eusebio Ayala

El fenómeno abarcaría tanto la Región Oriental como la Occidental. De acuerdo con el reporte, las zonas bajo mayor atención comprenden el oeste y sur de Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Ñeembucú, el sur de Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes y Alto Paraguay.

La presencia de núcleos de tormentas podría generar de manera puntual lluvias intensas, fuertes ráfagas y caída de granizos en las zonas afectadas.