Clima en Paraguay: ambiente frío a cálido y pausa de las lluvias

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fría por la mañana y cálida por la tarde, con cielos parcialmente nublados y vientos del sureste, sin mucha probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Se espera que las condiciones del tiempo se mantengan estables al menos durante lo que resta de la semana.

Del frío al calor

El día de hoy comenzó con temperaturas bajas - Asunción registraba 10 grados centígrados antes del amanecer –, pero se espera que los índices vayan aumentando.

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La temperatura máxima para hoy en la capital sería de 24 grados. Mañana esta aumentaría a 30 grados, con un mínima de 13.

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El fin de semana sería caluroso, con máximas de entre 35 y 37 grados el viernes, sábado y domingo en Asunción.