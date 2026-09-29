¿Cómo estará el tiempo el día de las elecciones municipales?

Falta menos de una semana para que paraguayos y extranjeros con radicación definitiva en nuestro país acudan a las urnas para elegir a los nuevos 263 intendentes y 5.664 concejales (miembros de Juntas Municipales). Como siempre, los locales de votación abrirán sus puertas a partir de las 7:00 a 17:00.

El factor climático podría incidir en la participación, por lo que muchos se preguntan ya desde ahora cómo se comportará el tiempo el día de los comicios. En ese sentido, el director de Meteorología, Eduardo Mingo, anticipó a ABC Cardinal lo que marca el pronóstico para la jornada del 4 de octubre.

¿Lloverá el domingo 4 de octubre?

De acuerdo a lo anticipado por Mingo, las elecciones municipales del próximo domingo 4 de octubre se desarrollarán en medio de un panorama de elevada inestabilidad climática en gran parte del país.

“Inestabilidad en la noche del sábado sobre desde el poniente, todo va a barrer desde Presidente Hayes, Capital, entre la noche, medianoche del sábado, madrugada y amanecer del domingo, el día de las elecciones, muy inestable, por lo menos hasta media mañana”, indicó el experto.

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Esto afectará de forma directa a los votantes durante las primeras horas de los comicios en diversos puntos del país. Mingo precisó que el sistema abarcará a “todo lo que es Capital, Ñeembucú, todo lo que sería suroeste, se desplaza hacia el este-noreste en el transcurso de la media mañana, mediodía y siesta”, por lo que se espera “mucha lluvia, aparentemente, ese amanecer del domingo”.

A pesar de las severas condiciones iniciales, se aguarda que las precipitaciones vayan disminuyendo progresivamente conforme avance la jornada electoral. “Hay una mejoría otra vez el mismo domingo en lo que respecta a lluvias, pero puede generar algún conflicto sobre la Región Oriental, centro, sur y este”, concluyó.

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