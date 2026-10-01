¡Atención! Se activa el alerta por tormentas para esta zona del país

Conforme al aviso difundido recientemente por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), celdas de tormenta comenzaron a intensificarse a partir de la mitad de la tarde de este jueves 1 de octubre sobre el sector norte del Chaco paraguayo.

El boletín especial emitido poco después de las 15:00 detalla que el sistema de tormentas presenta un desarrollo dinámico con probabilidad de generar tiempo severo en el transcurso de las próximas horas.

El pronóstico señala que la inestabilidad atmosférica favorecerá la presencia de precipitaciones, descargas eléctricas y ráfagas de viento de intensidad moderada a fuerte, sin descartar la caída puntual de granizos.

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Zona de cobertura y departamentos afectados

El área de impacto abarca de manera directa al norte de la Región Occidental, concentrándose específicamente en el departamento de Alto Paraguay, afectando sus sectores centro, norte y este.

Se aconseja a los pobladores de las zonas afectadas tomar precauciones ante el eventual anegamiento de caminos rurales y la posible interrupción momentánea de servicios básicos producto de las ráfagas de viento.

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