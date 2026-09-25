Nacionales
25 de septiembre de 2026 a la - 18:06

Alertan sobre histórica intensidad de “El Niño” en último trimestre del año

Inundación afecta a pescadores de Atinguy.
Imagen ilustrativa: desborde del río Paraná afecta a viviendas de pescadores en a zona de Puerto Carrizal de Atinguy.Miguel Ángel Rodríguez

Mediante el III Foro Hidroclimático Nacional se dan a conocer las perspectivas para el último trimestre del año. En su informe se menciona una posibilidad “histórica” del fenómeno “El Niño” al igual que las altas probabilidades de inundación por el río Paraná.

Por ABC Color
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En Hohenau, departamento de Itapúa, se registró el III Foro Hidroclimático Nacional, donde entre varias instituciones y especialistas se evaluaron las perspectivas para octubre, noviembre y diciembre del 2026.

Según el informe sobre lo analizado, el principal protagonista será el fenómeno de El Niño, actualmente en fortalecimiento activo, ya que conforme a los expertos, existe más del 90% de probabilidades de enfrentar un evento muy fuerte.

Incluso, podría alcanzar una intensidad histórica y superar los episodios documentados desde el año 1950.

“Existe una probabilidad del 75 % de que, durante el trimestre octubre–diciembre de 2026, se registre un evento de magnitud histórica, capaz de superar la intensidad de los episodios de El Niño documentados desde 1950″, detalla.

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Condiciones esperadas por “El Niño”

Conforme a lo previsto, esta condición climática traería consigo precipitaciones muy superiores a considerado como “normal” en varias zonas.

Las áreas más afectadas serían la Región Oriental y el sureste del Chaco paraguayo, mientras que también se espera que las temperaturas se mantengan bastante por encima del promedio en gran parte del país, salvo “algunas áreas del este, sur y sureste”.

Por otra parte, el comportamiento en los principales ríos del país es un aspecto también a ser considerado, ya que el río Paraguay registraría niveles hidrométricos por debajo de sus promedios históricos trimestrales.

Tabla que muestra niveles actuales y pronosticados de agua en localidades de Paraguay, sin personas presentes.
Se presenta el pronóstico de niveles de agua del río Paraguay para varias localidades.

Por su parte, el río Paraná presentaría completamente otra situación.

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Pronóstico hidrológico del río Paraná

En contrario a lo previsto sobre el río Paraguay, lo que se espera sobre la cuenca del Paraná sí representa una alerta.

Cartel informativo del III Foro Hidroclimático Nacional en Hohenau, Paraguay, con datos sobre el fenómeno El Niño.
Resultados del III FORO HIDROCLIMÁTICO.

Las proyecciones indican que sus aguas superarán considerablemente los niveles medios históricos y las cotas.

Por esto, los especialistas advierten sobre una muy alta probabilidad de inundaciones en sus zonas ribereñas, por lo que también instan a “estar atentos” a los boletines hidrológicas emitidos por las Entidades Binacionales.

“En el río Paraná se espera un comportamiento con niveles por encima de los niveles medios históricos para el trimestre octubre, noviembre y diciembre de 2026. Los niveles superarían las cotas referenciales de alerta, con muy alta probabilidad de inundación”, aseguran.