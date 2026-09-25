Alertan sobre histórica intensidad de “El Niño” en último trimestre del año

En Hohenau, departamento de Itapúa, se registró el III Foro Hidroclimático Nacional, donde entre varias instituciones y especialistas se evaluaron las perspectivas para octubre, noviembre y diciembre del 2026.

Según el informe sobre lo analizado, el principal protagonista será el fenómeno de El Niño, actualmente en fortalecimiento activo, ya que conforme a los expertos, existe más del 90% de probabilidades de enfrentar un evento muy fuerte.

Incluso, podría alcanzar una intensidad histórica y superar los episodios documentados desde el año 1950.

“Existe una probabilidad del 75 % de que, durante el trimestre octubre–diciembre de 2026, se registre un evento de magnitud histórica, capaz de superar la intensidad de los episodios de El Niño documentados desde 1950″, detalla.

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Condiciones esperadas por “El Niño”

Conforme a lo previsto, esta condición climática traería consigo precipitaciones muy superiores a considerado como “normal” en varias zonas.

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Las áreas más afectadas serían la Región Oriental y el sureste del Chaco paraguayo, mientras que también se espera que las temperaturas se mantengan bastante por encima del promedio en gran parte del país, salvo “algunas áreas del este, sur y sureste”.

Por otra parte, el comportamiento en los principales ríos del país es un aspecto también a ser considerado, ya que el río Paraguay registraría niveles hidrométricos por debajo de sus promedios históricos trimestrales.

Por su parte, el río Paraná presentaría completamente otra situación.

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Pronóstico hidrológico del río Paraná

En contrario a lo previsto sobre el río Paraguay, lo que se espera sobre la cuenca del Paraná sí representa una alerta.

Las proyecciones indican que sus aguas superarán considerablemente los niveles medios históricos y las cotas.

Por esto, los especialistas advierten sobre una muy alta probabilidad de inundaciones en sus zonas ribereñas, por lo que también instan a “estar atentos” a los boletines hidrológicas emitidos por las Entidades Binacionales.

“En el río Paraná se espera un comportamiento con niveles por encima de los niveles medios históricos para el trimestre octubre, noviembre y diciembre de 2026. Los niveles superarían las cotas referenciales de alerta, con muy alta probabilidad de inundación”, aseguran.