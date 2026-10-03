Temporal afectó a barrios de San Lorenzo con intensa granizada

Varios barrios de la ciudad de San Lorenzo resultaron afectados por la intensa granizada que cayó en la noche de este sábado. Muchos pobladores lamentaron daños en sus vehículos.

Los barrios que resultaron afectados son La Encarnación, Barcequillo, Miraflores, Ñu Pora, San Rafael, Florida y algunas partes del microcentro de la ciudad.

En las redes sociales se viralizaron imágenes y videos que muestran las grandes cantidades de granizo que cayeron sobre la ciudad.

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“En pocos minutos pasó todo. Ni siquiera tuvimos tiempo de salir a cambiar los vehículos de lugar o por lo menos poner algo para resguardar”, expresó una vecina del barrio Miraflores.

“Parabrisas destruidos, y la cantidad de abolladuras ni que decir”, expresó Adrían Bellassai.

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Los internautas quedaron maravillados por los tamaños de los pedazos de hielo que cayeron del cielo. Algunos las compararon con las pelotas de ping pong, mientras que otros aseguraron que el tamaño de los granizos superó la circunferencia de esas pelotas.