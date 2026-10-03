Alerta meteorológica para el sur: rigen tormentas severas y alta probabilidad de granizo

La Dirección de Meteorología e Hidrología1 emitió un boletín especial a las 15:54 para advertir sobre la inestabilidad que afecta al sur de la Región Oriental.

Lea más: ¿Qué dice Meteorología sobre el tiempo para este sábado?

Un sistema de tormentas se desplaza sobre el territorio nacional y amenaza con generar fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la tarde de este sábado 3 de octubre.

Según el reporte oficial, el fenómeno esperado incluye lluvias intensas con tormentas eléctricas fuertes a muy fuertes, ráfagas de vientos con intensidad severa y una alta probabilidad de caída de granizos.

Lea más: Atención sur del país: este es el departamento bajo alerta de tormenta

Departamentos bajo alerta

La zona de cobertura abarca principalmente el sector sur del país, afectando de manera directa a cinco departamentos: Misiones (totalidad del departamento), Ñeembucú (totalidad del departamento), Itapúa (sectores centro y oeste), Caazapá (sector oeste), Paraguarí (sector sur).

Las autoridades recomiendan a los pobladores de las zonas afectadas tomar las precauciones necesarias ante la velocidad de desplazamiento de las células de tormenta, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar circular por raudales o zonas anegables mientras dure el aviso meteorológico.