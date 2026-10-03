Clima
03 de octubre de 2026 a la - 17:27

Alerta meteorológica para el sur: rigen tormentas severas y alta probabilidad de granizo

Carretera iluminada bajo la lluvia, sin personas visibles, con cielos nublados y ambiente desolador.
La zona sur del país se verá muy afectada por las tormentas, según el último alerta meteorologica. Foto: archivo.Sergio González

La Dirección de Meteorología emitió un aviso especial ante el avance de un sistema de tormentas sobre la Región Oriental. Se prevén lluvias intensas, ráfagas de viento muy fuertes y fenómenos puntuales de tiempo severo durante la tarde de este sábado.

Por ABC Color
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La Dirección de Meteorología e Hidrología1 emitió un boletín especial a las 15:54 para advertir sobre la inestabilidad que afecta al sur de la Región Oriental.

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Un sistema de tormentas se desplaza sobre el territorio nacional y amenaza con generar fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la tarde de este sábado 3 de octubre.

Lluvias en Encarnación tras ingreso de un núcleo de tormentas desde la madrugada marca un descenso importante de la temperatura en el sur del país.
La inestabilidad climática persiste en el sur del país con lluvias esporádicas y actividad eléctrica. Foto: archivo.

Según el reporte oficial, el fenómeno esperado incluye lluvias intensas con tormentas eléctricas fuertes a muy fuertes, ráfagas de vientos con intensidad severa y una alta probabilidad de caída de granizos.

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Departamentos bajo alerta

La zona de cobertura abarca principalmente el sector sur del país, afectando de manera directa a cinco departamentos: Misiones (totalidad del departamento), Ñeembucú (totalidad del departamento), Itapúa (sectores centro y oeste), Caazapá (sector oeste), Paraguarí (sector sur).

Suelo cubierto de granizo junto a reja de metal, con hojas verdes y amarillas dispersas.
Según el reporte de meteorología, existe una alta probabilidad de caida de granizo. Foto: archivo.

Las autoridades recomiendan a los pobladores de las zonas afectadas tomar las precauciones necesarias ante la velocidad de desplazamiento de las células de tormenta, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar circular por raudales o zonas anegables mientras dure el aviso meteorológico.