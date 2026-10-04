Clima
04 de octubre de 2026 a la - 18:29

Meteorología renueva aviso por lluvias, tormentas y granizos: ¿en dónde?

Imagen ilustrativa: lluvia en el Chaco.
Imagen ilustrativa: lluvia en el Chaco. Natalia Ortiz

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) actualizó su aviso por lluvias, tormentas e incluso granizos que caerían este domingo. ¿En dónde? Más detalles en la siguiente nota.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Según la DMH, para este domingo aún se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos.

Al respecto, aseguran que celdas de tormentas persisten sobre el territorio nacional y es alta la probabilidad de ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las próximas horas de hoy.

La zona de cobertura corresponde al noreste de la región Oriental y norte del Chaco.

Imagen satelital que muestra formaciones de nubes y temperaturas en Paraguay, sin personas visibles.
Se emitió un aviso por tormentas en Paraguay.

Los departamentos afectados

De momento, hay tres departamentos afectados:

  1. Amambay
  2. Alto Paraguay
  3. Norte de Boquerón

Lea más: TSJE activa plan de contingencia para transmitir resultados en localidades sin internet tras tormenta