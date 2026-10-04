Meteorología renueva aviso por lluvias, tormentas y granizos: ¿en dónde?

Según la DMH, para este domingo aún se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos.

Al respecto, aseguran que celdas de tormentas persisten sobre el territorio nacional y es alta la probabilidad de ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las próximas horas de hoy.

La zona de cobertura corresponde al noreste de la región Oriental y norte del Chaco.

Los departamentos afectados

De momento, hay tres departamentos afectados:

Amambay Alto Paraguay Norte de Boquerón

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