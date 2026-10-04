TSJE activa plan de contingencia para transmitir resultados en localidades sin internet tras tormenta

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) reportó que cerca de 40 locales de votación quedaron sin suministro de energía eléctrica ni señal de internet o telefonía móvil, situación que obligó a activar de inmediato un protocolo en el reporte de los datos.

Las inclemencias del tiempo afectaron la infraestructura de las empresas proveedoras de internet en distritos del interior, como la localidad de Itakyry, en el departamento de Alto Paraná, entre otros puntos del país.

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Ante la imposibilidad de transmitir las actas de forma digital desde las escuelas afectadas, la vicedirectora de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) del TSJE, Dominick Ramírez, precisó que se aplicó una señal de contingencia en los sectores críticos y que en las mesas sin enlace alguno la comunicación, se realiza directamente vía voz.

El objetivo trazado por la institución es alcanzar una cobertura cercana al 100 % de las mesas en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), garantizando que ningún acta quede fuera del conteo público.

Autonomía de baterías y el control humano en las máquinas

Respecto a los problemas generados por la falta de energía eléctrica en varios colegios electorales, el presidente del TSJE, Jorge Bogarín, recordó que las máquinas de votación cuentan con un sistema de baterías de respaldo preparadas para operar durante 12 horas consecutivas sin necesidad de estar conectadas a la red pública.

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Además, remarcó que las pequeñas fallas técnicas detectadas a primera hora de la mañana fueron subsanadas en pocos minutos gracias a la disponibilidad de equipos de contingencia distribuidos en todo el país, lo que permitió que las votaciones se desarrollaran con relativa fluidez a pesar de los imprevistos climáticos.

El titular del organismo electoral insistió en la confiabilidad de la tecnología implementada en el país, calificándola como un sistema híbrido o mixto que combina la rapidez informática de las máquinas con la fiscalización humana en mesa.

Bogarín destacó que, a diferencia de otros países de la región donde la entrega de resultados oficiales puede demorarse días o semanas, el sistema TREP, desarrollado por técnicos paraguayos, permite ofrecer un panorama claro en un lapso de dos a dos horas y media tras el cierre de las mesas, consolidándose como una herramienta transparente para la ciudadanía.