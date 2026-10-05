Alerta por lluvias intensas y tormentas en siete departamentos

El fenómeno esperado es de lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos, según la última alerta que dio a conocer la Dirección de Meteorología a las 9:16.

Esto se da debido a que las celdas de tormentas persisten sobre la zona de cobertura.

Según indica la institución, esto genera que se mantenga la probabilidad de ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las próximas horas de hoy.

La zona de cobertura de la tormenta es la Región Occidental, como también el norte y centro de la Oriental.

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¿Dónde seguirá lloviendo?

Según indica el boletín de Meteorología, los siete departamentos afectados son: