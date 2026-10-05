¿Sigue la alerta meteorológica? Advierten sobre lluvias y tormentas puntuales para esta semana

En entrevista con ABC Color el meteorólogo de turno de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), Alejandro Coronel, anunció que la semana estará marcada por la inestabilidad del tiempo, con precipitaciones y tormentas eléctricas en varios puntos del país.

“Tendremos una semana con tormentas y lluvias presentes, pero no quiere decir que durante toda la semana estemos con lluvias; vamos a tener mejoras también”, refirió.

Lea más: Meteorología: así estará el tiempo este lunes y estas zonas están bajo alerta de tormentas

En este sentido, precisó que para hoy lunes, los acumulados más fuertes se concentran en el Chaco y departamentos del noreste como:

Concepción,

Amambay,

Canindeyú

y Alto Paraná.

Para el departamento Central y la capital, las precipitaciones de hoy serán de menor intensidad.

“Podremos tener algunas lluvias dispersas, inclusive acompañadas con actividad eléctrica, principalmente en el transcurso de la mañana e primeras horas de la tarde”, explicó el especialista.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El punto crítico de la semana llegará hacia el fin de la semana

Asimismo, detalló que para mañana martes se prevé un día nublado con baja probabilidad de lluvias importantes en la zona central, mientras que el miércoles por la tarde retornarían algunos chaparrones aislados.

“Tenemos previsto el ingreso de un sistema de tormentas hacia el jueves, con tormentas que van a estar afectando a varios departamentos y señales de severidad de forma puntual”, advirtió Coronel.

Destrozos por granizo, lluvias récord y la influencia de El Niño

El severo temporal del fin de semana pasado dejó destrozos en varios puntos, especialmente por el granizo y los fuertes vientos. El meteorólogo confirmó que la zona Central fue la más golpeada por el tamaño del hielo.

“Según se veía en redes sociales, alcanzó más o menos un diámetro de 4 o 5 centímetros al menos los de mayores diámetros”. En tanto, en el norte el problema fue el agua: “En la zona de Amambay tuvimos 100 milímetros de lluvia caída en total solamente el día domingo, sumado a ráfagas de viento cerca de los 100 km/h”, afirmó.

Sobre si este fenómeno puede volver a repetirse en los próximos días, Coronel indicó que la probabilidad siempre está presente en este tipo de nubes.

Lea más: Los tres departamentos que están esta noche bajo alerta por tormenta

“Desde luego, uno no siempre va a poder evitar los desastres, pero sí mitigar. La gente que tiene cochera, meter sus vehículos bajo techo haciendo caso a los avisos”, aconsejó.

Alerta vigente por tiempo severo en el Chaco y el norte

A estas horas, la DMH emitió una nueva alerta meteorológica por celdas de tormenta que continúan desarrollándose.

El boletín oficial advierte sobre “lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos” de forma puntual para lo que resta de la jornada.

La zona de cobertura de este aviso abarca principalmente toda la Región Occidental (Chaco) y el norte de la Región Oriental.

Los departamentos bajo alerta directa son: