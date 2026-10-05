¡Atención! Este jueves podría registrarse tormenta “calcada” a la del sábado

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió una advertencia especial ante la llegada de un nuevo sistema de tormentas severas previsto para este jueves, el cual presenta características muy similares al temporal de gran magnitud registrado el fin de semana pasado.

Eduardo Mingo, titular de la institución, indicó que el alcance de este fenómeno climático que volverá a generar preocupación en varios departamentos del país.

Explicó que el sistema recorrerá gran parte de la Región Oriental y parte del bajo Chaco, especialmente el departamento de Presidente Hayes, repitiendo las condiciones previas de calor húmedo pesado que se intensificarán entre el miércoles y la primera mitad del jueves.

Sobre la precisión geográfica, Mingo aclaró que aún no se puede asegurar el impacto directo sobre Asunción con los mismos volúmenes previos: “No tengo ahora mismo la posibilidad de decir que sobre Asunción va a ser igual”.

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Luego agregó: “Estoy marcando así como lo que tenemos, lo que nos dan ahora mismo todas nuestras herramientas. Pero va a ser similar, aunque no quiero decirles: Asunción otra vez va a caer de 10, 15 centímetros. Pero el sistema es igual, entonces ponemos el toque de atención”.

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La línea con mayor probabilidad de eventos severos comprende el departamento Central, Paraguarí, Caazapá, Guairá e Itapúa durante la tarde y noche del jueves.

Daños y posible tornado en Capiatá

Respecto al inusual tamaño de los granizos caídos el sábado, Mingo explicó que, si bien existen radares y sensores remotos avanzados, “hasta hoy no hay algo así estrictamente preciso” para determinar de antemano el diámetro exacto que alcanzará el hielo al tocar suelo.

Asimismo, reveló que el temporal dejó evidencias de severidad extrema en zonas cercanas: “El sábado se tiene una estela de destrucción que hasta el momento es muy probable que haya sido también un tornado. O sea, tuvimos de todo un poco”.

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Mingo indicó que tras evaluar imágenes de drones y reportes de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), se maneja entre un 70% y 80% de confirmación de un tornado en Capiatá, sumado a otro evento similar registrado recientemente en 25 de Diciembre, departamento de San Pedro.