Clima
05 de octubre de 2026 a la - 16:27

Los tres departamentos que están en zona de tormentas esta tarde

Imagen de lluvia y tormentas eléctricas.
Imagen de lluvia y tormentas eléctricas.Freepik

Meteorología actualizó su boletín especial por fenómeno de tiempo severo, en las localidades de la Región Occidental o Chaco que se desarrollarán en las próximas horas de este lunes. Conocé qué zonas serán las más afectadas.

Por ABC Color
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La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) actualizó su boletín especial por sistema de tormentas que afectará principalmente la Región Occidental o Chaco, en las próximas horas.

Poco después de las 15:00 de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta ante la persistente posibilidad de que se registren lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos.

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Según el anuncio, un “sistema de tormentas se desplaza sobre la zona de cobertura, es alta la probabilidad de ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de hoy”.

Los departamentos afectados son:

  • Presidente Hayes
  • Alto Paraguay
  • Este de Boquerón