Meteorología da a conocer la precipitación acumulada tras la lluvia

Las precipitaciones acumuladas son la cantidad total de agua en forma de lluvia, nieve o granizo que cae y se recopila en un lugar durante un tiempo específico.

Las mismas se expresan en milímetros (mm) o litros por metro cuadrado (l/m²), donde un milímetro de lluvia equivale a un litro de agua repartido sobre una superficie de un metro cuadrado.

Durante todo el fin de semana se registraron lluvias en todo el país, incluso el temporal que tuvo consigo una importante caída de granizo.

Tras estas lluvias, la DMH dio a conocer las precipitaciones acumuladas registradas en los principales puntos de medición del país.

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Lo que dice la DMH

En el informe se hace una distribución espacial de la precipitación acumulada de acuerdo a los registros de la red de estaciones meteorológicas automáticas de la DMH.

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Las mismas se realizaron desde el 3 de octubre hasta hoy. El acumulado máximo registrado fue el recogido por la estación del aeropuerto Dr. Augusto Fuster, de Amambay, que arrojó un valor de 112.3 mm.

Los mayores registros son los siguientes:

Aeropuerto Prof. Dr. Augusto Fuster, Amambay: 112.3 mm .

UNA - Facultad de Ciencias Agrarias, Central: 101.0 mm .

Aeropuerto Mayor PAM Job Von Zastrow, San Pedro: 83.5 mm .

Aeropuerto Cap. Bernardino Caballero, Canindeyú: 79.5 mm .

Base Aérea Cnel. DEM José María María Argaña, Itapúa: 73.4 mm .

UCA - Facultad de Ciencias Agrarias, Itapúa: 70.4 mm .

Biblioteca Municipal de Ciudad del Este, Alto Paraná: 66.3 mm .

3ra. División de Caballería, Canindeyú: 66.2 mm .

Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, Central: 65.9 mm .

Centro Meteorológico Nacional, Central: 65.4 mm .

Col. Nac. EMD Sebastián De Yegros, San Pedro: 57.6 mm .

Reserva Biológica Limoy (Itaipú), Alto Paraná: 54.9 mm .

UCA - Facultad de Ciencias y Tecnología Campus Sta. Librada, Central: 54.4 mm .

Aeropuerto Teniente Amín Ayub González, Itapúa: 54.0 mm .

Aeropuerto Internacional Teniente Amín Ayub González, Itapúa: 52.4 mm.

Los valores de precipitación registrados en el mapa por departamento y ubicación son los siguientes: