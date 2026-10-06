Granizada dispara hasta cinco veces la demanda de tejas

Víctor Ayala, fundador de la Cámara Paraguaya de la Industria Cerámica (CPIC), señaló que desde ayer se registra un marcado incremento en la comercialización de tejas, con una demanda que se multiplicó entre cuatro y cinco veces tras el temporal registrado entre el sábado y el domingo.

Ayala explicó que, antes del temporal, el sector atravesaba un periodo de baja actividad debido, principalmente, a la suspensión de obras públicas y al contexto de las elecciones municipales. “Estaba bastante parado y con esto nos movimos bastante”, resaltó.

La Cámara Paraguaya de la Industria Cerámica aglutina a unos 30 miembros, según indicó Ayala. Los integrantes se desempeñan principalmente como vendedores mayoristas y colocan sus productos en el mercado mediante las ferreterías locales.

Explicó que el aumento de la demanda se concentra especialmente en las tejas, debido a los daños ocasionados por la granizada en distintos puntos del área metropolitana.

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Clientes de varios puntos de Central

Alberto Acosta, propietario de un depósito de materiales de construcción en Luque, también confirmó el fuerte incremento de la demanda tras el temporal.

Comentó que una importante cantidad de clientes llega desde Fernando de la Mora y otros puntos del departamento Central en busca de materiales para reparar los techos afectados.

Según Acosta, las tejas son actualmente los productos de construcción más solicitados. Después se encuentran otros materiales como arena y cemento.

El comerciante señaló que la demanda fue tan elevada que logró vender todo el stock de tejas con el que contaba antes de la granizada.

Venden hasta 5.000 tejas tras el temporal

Acosta detalló que su depósito disponía de unas 3.000 tejas laminadas y 2.000 tejas prensadas, las cuales fueron comercializadas tras el aumento de pedidos generado por los daños ocasionados por el temporal.

Actualmente, la teja prensada, considerada la de mayor resistencia, tiene un precio de aproximadamente G. 1.900 por unidad, según explicó.

El comerciante indicó además que existe una diferencia de entre G. 400 y G. 500 por unidad entre los distintos tipos de tejas, dependiendo de su resistencia.

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Diferencias entre tejas prensadas y laminadas

Entre los productos que comercializa, Acosta mencionó las tejas prensadas, que son consideradas las más resistentes y provienen de Chaco’i.

También ofrece tejas laminadas y semiprensadas al vacío provenientes de Tobatí. Estas últimas se encuentran, según explicó, en un nivel intermedio en cuanto a resistencia.

Acosta explicó que para cubrir un metro cuadrado de techo se utilizan aproximadamente entre 28 y 30 tejas.