Granizo gigante: estas son las alternativas que ofrecen para proteger los vehículos

Durante el temporal del sábado pasado, algunos propietarios se las ingeniaron para reducir el impacto de la caída del granizo y recurrieron a soluciones improvisadas para resguardar sus vehículos, utilizando almohadas, cartones, terciadas, frazadas y otros materiales que tenían a disposición.

Ahora, ante el temor de que una nueva granizada pueda provocar daños similares, comienzan a aparecer en el mercado distintos productos que pueden utilizarse para cubrir los automóviles.

A través de las redes sociales, empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de espumas de poliuretano promocionan materiales que pueden colocarse sobre los vehículos. También algunos negocios ofrecen cubreautos y otros tipos de cobertores.

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Espuma y “pirecas”

Entre las alternativas que comenzaron a promocionarse, uno de los negocios consultados explicó que comercializa tanto espuma como “pirecas”, esta última es básicamente espuma, pero con un lado más resistente.

En el caso de estas últimas, la venta se realiza por kilogramo y tiene un precio de G. 15.000, aunque se ofrece un precio especial para compras por cantidad: desde 50 kilogramos, el costo baja a G. 10.000 por kilogramo.

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En cuanto a las planchas de espuma, otro negocio consultado detalló que dispone de materiales gruesos que pueden colocarse directamente sobre la superficie superior del vehículo y sujetarse con cuerdas. Aclaran que comercializa únicamente las planchas de espuma, sin los sujetadores.

También dispone de diferentes medidas y grosores, por lo que el precio varía según la opción elegida que va desde G. 250.000.

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Cubreautos y media sombra

Los cubreautos no están diseñados para proteger los vehículos de impactos de granizo, pero son accesorios importantes para el cuidado habitual del automóvil, ya que ayudan a proteger la carrocería y otras partes de la exposición al sol, polvo y otros factores externos. Generalmente, cubren zonas como el capó, el techo, el parabrisas y el baúl.

También se encuentran las denominadas medias sombras, tejidos utilizados principalmente para reducir la exposición a los rayos UV. Se comercializan por metro o en rollos y suelen instalarse sobre estructuras de cocheras.