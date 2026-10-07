Granizo gigante: la ingeniosa propuesta de la industria colchonera para proteger vehículos

Durante el temporal del sábado pasado, algunos propietarios de vehículos se las ingeniaron para reducir el impacto de la caída del granizo y recurrieron a soluciones improvisadas para resguardar sus vehículos. Los que pudieron, echaron manos de almohadas, cartones, chapas de madera terciada, frazadas y lo que tuvieran a disposición.

Ahora, ante el temor de que una nueva granizada pueda provocar daños similares, comienzan a aparecer en el mercado distintos productos que pueden utilizarse para cubrir los automóviles.

A través de las redes sociales, empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de espumas de poliuretano promocionan materiales que pueden colocarse sobre los vehículos. También algunos negocios ofrecen cubreautos y otros tipos de cobertores.

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Espuma y “pirecas”

Entre las alternativas que comenzaron a promocionarse, uno de los negocios consultados explicó que comercializa tanto placas de goma espuma como “pirecas”, cortadas a medida del vehículo. Esta última es básicamente espuma, pero con un lado más resistente.

En el caso de estas últimas, la venta se realiza por kilogramo y tiene un precio de G. 15.000, aunque se ofrece un precio especial para compras por cantidad: desde 50 kilogramos, el costo baja a G. 10.000 por kilogramo.

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En cuanto a las planchas de espuma, otro negocio consultado detalló que dispone de materiales gruesos que pueden colocarse directamente sobre la superficie superior del vehículo y sujetarse con cuerdas. Eso sí, aclaran que comercializa únicamente las planchas de espuma, sin los sujetadores.

Entre las empresas tradicionales fabricantes de colchones y almohadas que vieron en la granizada una oportunidad de monetización se encuentran Trébol, Espuma SAIC y Superspuma.

También dispone de diferentes medidas y grosores, por lo que el precio varía según la opción elegida que va desde G. 250.000.

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Cubreautos y media sombra

Los cubreautos no están diseñados para proteger los vehículos de impactos de granizo, pero son accesorios importantes para el cuidado habitual del automóvil, ya que ayudan a proteger la carrocería y otras partes de la exposición al sol, polvo y otros factores externos. Generalmente, cubren zonas como el capó, el techo, el parabrisas y el baúl.

También se encuentran las denominadas mediasombras, tejidos utilizados principalmente para reducir la exposición a los rayos UV. Se comercializan por metro o en rollos y suelen instalarse sobre estructuras de cocheras.