Alerta de tormenta para siete departamentos

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió a las 11:16 de este jueves un aviso advirtiendo sobre la persistencia de un sistema de tormentas.
El fenómeno, previsto para lo que resta de la mañana y las primeras horas de la tarde de este jueves, incluye lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos también moderadas a fuertes y la alta probabilidad de caída de granizos de manera puntual.
De acuerdo con el reporte oficial, la zona de cobertura abarca el centro, sur y este de la Región Oriental.
Los departamentos afectados directamente por este sistema de tiempo severo son:
- Guairá
- Caazapá
- Misiones
- Paraguarí
- Sur de Alto Paraná
- Sur de Central
- Ñeembucú
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Las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias ante posibles inconvenientes causados por las fuertes ráfagas de viento y la actividad eléctrica en las zonas mencionadas.