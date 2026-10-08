Clima
08 de octubre de 2026 a la - 11:56

Alerta de tormenta para siete departamentos

Edificios en un paisaje urbano oscuro y nublado, algunos con luces encendidas, mientras el cielo se torna amenazante.
El fenómeno afectará progresivamente a gran parte de la región Oriental. Foto: archivo.ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín advirtiendo sobre un sistema de tormentas que afectará a varios departamentos de la región Oriental durante este jueves.

Por ABC Color
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La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió a las 11:16 de este jueves un aviso advirtiendo sobre la persistencia de un sistema de tormentas.

El fenómeno, previsto para lo que resta de la mañana y las primeras horas de la tarde de este jueves, incluye lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos también moderadas a fuertes y la alta probabilidad de caída de granizos de manera puntual.

De acuerdo con el reporte oficial, la zona de cobertura abarca el centro, sur y este de la Región Oriental.

Los departamentos afectados directamente por este sistema de tiempo severo son:

  • Guairá
  • Caazapá
  • Misiones
  • Paraguarí
  • Sur de Alto Paraná
  • Sur de Central
  • Ñeembucú

Lea más: Alerta por tormentas: ¿cómo y a qué hora impactará en Asunción y Central?

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias ante posibles inconvenientes causados por las fuertes ráfagas de viento y la actividad eléctrica en las zonas mencionadas.