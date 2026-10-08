Temporal causa daños materiales a viviendas en San Patricio

El intendente de San Patricio, Fabián Almada (PLRA), señaló que recorrió las compañías de Potrerito y Concepción, junto con la intendenta electa Adriana Rodríguez (PLRA), para realizar un relevamiento de datos sobre las viviendas afectadas por la tormenta. El objetivo es elevar un informe a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para la asistencia a los damnificados.

“Las zonas más afectadas identificadas hasta el momento son Potrerito y Concepción, donde se registraron principalmente daños en techos de viviendas y la interrupción del servicio eléctrico”, dijo Almada.

Lea más: Temporal dificulta evacuación de familias afectadas inundaciones en Ayolas

Señaló que aún no se dispone de información oficial sobre daños a cultivos agrícolas, por lo que el relevamiento continúa en curso.

Los datos recabados también serán remitidos a otras las instituciones que puedas asistir. Hasta el momento no se tienen datos precisos sobre la cantidad de viviendas afectadas por el temporal. En las próximas horas se contará con información más exacta, agregó el jefe comunal.

Lea más: Ayolas: evacúan a las primeras familias por crecidas del río Paraná