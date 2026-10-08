Temporal dificulta evacuación de familias afectadas por inundaciones en Ayolas

Un fuerte temporal se registró desde las primeras horas de este jueves en la ciudad de Ayolas, departamento de Misiones. El fenómeno climático causó la caída de varios árboles en la vía pública, los cuales están siendo retirados por cuadrillas de trabajo a medida que las condiciones climáticas lo permiten.

También el tendido de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) se vio afectado, por lo que diferentes sectores de la ciudad se encuentran con el servicio interrumpido.

Por otro lado, los raudales y el desborde de la red cloacal, a causa del colapso del alcantarillado, dificultaron severamente el tránsito en varias avenidas principales y complican la circulación vehicular en puntos críticos de la ciudad.

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Juan Carlos Ferreira, integrante del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Ayolas, señaló que las intensas lluvias impiden el ingreso de camiones y la asistencia logística a los sectores más vulnerables para las tareas de evacuación de las familias ante la crecida del río Paraná.

Hasta el momento, solo un par de familias pudieron ser asistidas este jueves debido a las condiciones climáticas adversas. Se prevé que el número de evacuados aumente en las próximas horas, una vez que las condiciones meteorológicas permitan el despliegue de camiones de rescate y el traslado de enseres, según explicó el referente del operativo, Ferreira.

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Las zonas más afectadas corresponden a barrios asentados cerca de humedales y esteros, donde el nivel del agua se mantiene alto. Muchos de los damnificados aguardan la tregua del tiempo para poner a salvo sus electrodomésticos y pertenencias personales.

Crecida del río Paraná

Datos reportados por la Prefectura Naval, zona Ayolas, señalan que el nivel del río Paraná alcanzó los 4,10 metros, quedando a 10 centímetros del límite de alerta y a 30 cm de la franja de desborde (4,50 m). En este sector la cota normal es de 1,80 m.

Las predicciones señalan que en los próximos días el río alcanzaría los 4,40 metros, 10 cm por debajo del nivel de desborde.

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