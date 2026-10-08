Frente de tormentas llega a Encarnación con intensas precipitaciones y vientos de hasta 100 km/h

En la ciudad de Encarnación, un núcleo de tormentas llegó desde el suroeste con intensos vientos y gran cantidad de precipitaciones. En 30 minutos de lluvia se generó un acumulado de 10 mm, según el reporte de las Estaciones Meteorológicas Automáticas de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

La alerta preveía que las lluvias llegaran desde la madrugada, pero las precipitaciones cayeron desde las 8:00 aproximadamente.

Según los reportes preliminares de la oficina municipal de monitoreo meteorológico, las ráfagas de viento alcanzaron 100 km/h en la Costanera de Encarnación.

Los modelos meteorológicos indican que el frente de tormentas permanecería gran parte del día en la región y no se descarta que la inestabilidad permanezca hasta el fin de semana.

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Alerta meteorológica

El aviso de la DMH advierte sobre lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, además de ráfagas de viento moderadas a fuertes.

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También alertan de la probabilidad de caída de granizos, por lo que no se descarta la ocurrencia puntual de fenómenos de tiempo severo. Meteorología indica que la inestabilidad atmosférica podría generar condiciones de tiempo severo durante lo que resta de la madrugada y las primeras horas de la mañana de este jueves.

Los departamentos y zonas afectados son:

el suroeste de Itapúa,

Misiones,

centro y sur de Ñeembucú.

Señalan, además, que las lluvias y tormentas ya están afectando parte de la zona de cobertura y que las condiciones podrían extenderse progresivamente hacia otras áreas.